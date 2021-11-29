Госсовет Крыма одобрил отставку вице-премьера Рюмшина

Государственный Совет РК согласовал отставку Андрея Рюмшина с поста заместителя председателя правительства республики. Соответствующее решение принято на заседании крымского парламента в понедельник.

Рюмшин, который с октября 2019 года занимает одновременно должности вице-премьер-министра Совмина и министра сельского хозяйства Крыма, подал заявление об увольнении с более высокого поста на прошлой неделе. Его отставка с должности зампреда правительства республики формально состоится после того, как глава РК подпишет соответствующий указ.

На должности вице-премьера Рюмшин помимо агропромышленного комплекса курирует сферы экологии и природных ресурсов, водного хозяйства и ветеринарии. В последнее время на него дополнительно возложили несколько обязанностей, в том числе перешедший к Минсельхозу контроль розничных цен.

С октября 2016 года, будучи кандидатом сельскохозяйственных наук, Рюмшин руководит министерством сельского хозяйства Крыма.