МЧС Крыма предупредило об усилении ветра до ураганного

В Республике Крым объявлено штормовое предупреждение о предстоящем усилении ветра в ближайшие два часа до ураганных значений - 30-35 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба крымского МЧС.

В последние часы максимальные порывы ветра зафиксированы в Алуште - до 33 метров в секунду, в Ялте - до 32, в Симферополе - до 26. А в ближайшие часы максимальные порывы ветра прогнозируется в горах, в центральных и южных районах - до 35 метров в секунду.

Согласно оперативным данным МЧС по РК, всего в Крыму по последним данным зафиксировано несколько десятков ЧП, связанных с сильным ветром. В основном они произошли в Ялте и Симферополе. Так, в столице Крыма повалены по последним данным 20 деревьев. Многие микрорайоны и улицы Симферополя обесточены.

Как ранее сообщала "РГ", в Симферополе повалены десятки деревьев и помяты десятки легковых автомобилей. Приостановлено троллейбусное движение на трассе Симферополь - Ялта.

В свою очередь, мэр Ялты Янина Павленко сообщила о разрушениях на набережной курорта. Сильнейший ветер повалил уже установленные новогодние конструкции с иллюминацией.