На Кубани мошенник арестован за крупную аферу с маткапиталом

МВД России по Краснодарскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении восьми жителей Ставропольского края, Иркутской и Ивановской областей от 29 до 53 лет по частями 2 и 3 статьи 159.2 "Мошенничество при получении выплат". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Как выяснилось, 42-летний обвиняемый по подложным медицинским свидетельствам, содержащим ложные сведения о рождении у фигуранток уголовного дела детей, организовал получение государственных сертификатов на материнский капитал в Краснодаре.

Также он помог им заключить с кредитными потребительскими кооперативами договоры целевых займов и направление заявлений о распоряжении средствами маткапитала в территориальных подразделениях учреждений на соседней республике. Кроме того, фигурант по предварительному сговору с соучастницами по подложным медицинским документам организовал получение ими свидетельств о рождении детей и справок, а также последующую подачу заявлений-обязательств о выплате единовременных пособий при рождении ребенка и ежемесячных пособий по уходу за детьми в Краснодаре.

Общий ущерб составил более 4,4 миллиона рублей. Для его возмещения были наложены аресты на имущество и счета обвиняемых на общую сумму около 4,3 миллиона рублей.

Мужчину арестовали, а сообщниц отправили под подписку о невыезде. Уголовное дело направлено в суд. Им грозит до шести лет лишения свободы.