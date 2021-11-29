Жителей Кубани предупредили о возможных селях и смерчах

На территории Краснодарского края объявлено несколько штормовых предупреждений из-за погодных условий. В ГУ МЧС региона жителей и гостей Кубани предупредили о сильных осадках, ветре и связанных с ними опасных явлениях. Как сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства, возможны в том числе смерчи на побережье Черного моря.

- Штормовые предупреждения связаны с сильными осадками, ветром, подъемами уровня рек до опасных явлений, формирование смерчей над морем. В горной зоне существует вероятность схода оползней и селей, - говорится в сообщении ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сейчас в регионе проходит комплекс превентивных мероприятий. О возможных природных явлениях оповещены местные власти, спасатели и другие структуры. Силы и средства, необходимые для устранения последствий разгула природы, приведены в повышенную готовность.

В МЧС также призвали соблюдать меры безопасности и следить за изменениями погоды.