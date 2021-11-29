Офтальмолог рассказала о проблемах с линзами и развеяла миф о моркови

Это правда, что сами офтальмологи предпочитают носить очки, а не линзы? Что все-таки эффективнее и безопаснее? С этими вопросами "РГ" обратилась к заведующей офтальмологическим отделением Городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону Ирине Шангичевой.

Аргументов в пользу и очков, и линз звучит предостаточно. Все-таки лучше очки, Ирина Васильевна?

Ирина Шангичева: Я бы так не сказала. Просто линзы подходят не всем. Кто-то к ним привыкает и носит без проблем, а кто-то даже надеть не может.

Но и осложнения бывают.

Ирина Шангичева: Действительно, сейчас очень много людей прибегают к помощи врачей. Происходит это из-за неграмотного пользования контактными линзами. Люди надевают и забывают об их существовании.

Линза подвернулась, в глазу уже явно что-то мешает, но у нас же свадьба, мы же танцуем. Так и доводят до воспаления. Если чувствуете дискомфорт, бросайте свои свадьбы и танцы и идите к врачу. Но это опять же вопрос личной ответственности, а не преимуществ или недостатков линз и очков.

Специальная диета поможет сохранить здоровье глаз? Начинать есть морковку, чернику, пить витаминные комплексы?

Ирина Шангичева: Пейте витамины, особенно если доктор вам их прописал, ешьте чернику, шпинат и морковку на здоровье.

Но не забывайте о гематоэнцефалическом барьере, который какие-то вещества пропускает вместе с кровью в мозг и, в том числе, в глаза, а какие-то нет. Очень много сейчас агрессивной рекламы, расхваливающей методы оздоровления и лекарства, которые у сторонников доказательной медицины вызывают лишь недоумение.

Поэтому съели морковку - хорошо, но к врачу все-таки сходите. И если офтальмолог посоветовал операцию, чтобы спасти зрение, надо прислушаться и сделать ее без промедления.

Полностью читайте в ближайшем номере "Российской газеты".