Офтальмолог рассказала о проблемах с линзами и развеяла миф о моркови

Аргументов в пользу и очков, и линз звучит предостаточно. Все-таки лучше очки, Ирина Васильевна?
Ирина Шангичева: Я бы так не сказала. Просто линзы подходят не всем. Кто-то к ним привыкает и носит без проблем, а кто-то даже надеть не может.
Но и осложнения бывают.
Ирина Шангичева: Действительно, сейчас очень много людей прибегают к помощи врачей. Происходит это из-за неграмотного пользования контактными линзами. Люди надевают и забывают об их существовании.
Линза подвернулась, в глазу уже явно что-то мешает, но у нас же свадьба, мы же танцуем. Так и доводят до воспаления. Если чувствуете дискомфорт, бросайте свои свадьбы и танцы и идите к врачу. Но это опять же вопрос личной ответственности, а не преимуществ или недостатков линз и очков.
Специальная диета поможет сохранить здоровье глаз? Начинать есть морковку, чернику, пить витаминные комплексы?
Ирина Шангичева: Пейте витамины, особенно если доктор вам их прописал, ешьте чернику, шпинат и морковку на здоровье.
Но не забывайте о гематоэнцефалическом барьере, который какие-то вещества пропускает вместе с кровью в мозг и, в том числе, в глаза, а какие-то нет. Очень много сейчас агрессивной рекламы, расхваливающей методы оздоровления и лекарства, которые у сторонников доказательной медицины вызывают лишь недоумение.
Поэтому съели морковку - хорошо, но к врачу все-таки сходите. И если офтальмолог посоветовал операцию, чтобы спасти зрение, надо прислушаться и сделать ее без промедления.
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