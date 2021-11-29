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29.11.2021 15:40
Рубрика: Власть

Промышленные предприятия Кубани реализовали продукции на 340 млрд рублей

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
При этом производство прочих готовых изделий за десять месяцев 2021-го выросло в 7,1 раза, металлических конструкций - на 28,6 процента, строительных материалов - на 24, электронных изделий - на 22,3, одежды - на 17,1, мебели - на 13,3.
Фото: Игорь Глазко Фото: Игорь Глазко
Фото: Игорь Глазко

Также растут объемы отгрузки кубанской промышленной продукции.

Фото: Олег Сергеев
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- За 10 месяцев 2021 года промышленные предприятия реализовали ее почти на 340 миллиардов рублей с ростом на 32,6 процента относительно аналогичного периода прошлого года, - отметили в департаменте промышленной политики Краснодарского края.

Высокие показатели обеспечили организации, специализирующиеся на выпуске металлургической продукции (111,1 миллиарда рублей), строительных материалов (57,5 миллиарда), готовых металлических изделий (33,5 миллиарда), химических веществ (29,3 миллиарда).

Предприятия машиностроительной отрасли отгрузили 28,6 миллиарда рублей, или 130,7 процента к соответствующему периоду, а индекс промышленного производства составил 108,8 процента. На рост показателей в том числе повлияло получение предприятиями отрасли субсидий в рамках государственной программы по развитию промышленности.

В январе - октябре 2021 года в краевой бюджет по основным видам деятельности, относящимся к промышленности, перечислено 14,5 миллиарда рублей, или 158,5 процента к аналогичному периоду прошлого года.

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