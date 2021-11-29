С начала года Кубань экспортировала сельхозпродукции более чем на 2 млрд долларов

Новости

Лукашенко: Запад использует мигрантов для сдерживания белорусской армии 12:41
Путин назвал Градского ярким и неординарным человеком 12:40
В Подмосковье повысят зарплаты работникам системы здравоохранения 12:39
Путин встретится с президентом Вьетнама 30 ноября 12:38
Назван возможный рост цен от введения новых экологических платежей 12:18
Лукашенко: На границу подкинули тело погибшего беженца 12:18
Близкие погибших приходят к "Листвяжной" в надежде на чудо 12:03
Уральские ученые застряли в ЮАР из-за нового штамма "омикрон" 11:58
Оперштаб: В Москве выявлено 3434 новых случая COVID-19 11:57
Макрон прошел ревакцинацию 11:55
Полиция Грузии применила слезоточивый газ для разгона сторонников Саакашвили 11:42
"Газпром" в 2021 году уже получил рекордную прибыль 11:35
В Центре Гамалеи призвали не паниковать из-за "омикрон"-штамма 11:29
Цена "квадрата" в элитных новостройках Москвы приблизилась к 2 млн рублей 11:09
Китайские инвесторы подали иск против Украины в гаагский суд из-за "Мотор Сич" 11:06
Загрузку МБР "Ярс" в шахту показали на видео 11:04
ГИБДД Москвы остановила такси с ребенком за рулем 10:57
В Китае произошла вспышка коронавируса 10:50
В Приангарье выступили за признание майнинга предпринимательством 10:46
Мошенник в Москве похитил три миллиона рублей, предназначенные для инвестиций 10:44
На Ямале расширили список мест, куда можно попасть с QR-кодом 10:43
Рубль снова начал снижение после резкого роста 10:38
Назван срок открытия крупных развязок на МКАД 10:14
Вице-премьер Новак рассказал, на сколько хватит России нефти и газа 10:04
Сергунина: Технопарк "Мосгормаш" завоевал бронзу на международном конкурсе 10:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
29.11.2021 11:32
Рубрика: Власть

С начала года Кубань экспортировала сельхозпродукции более чем на 2 млрд долларов

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
С начала 2021 года предприятия региона экспортировали продукции АПК на сумму 2,03 миллиарда долларов, об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
Фото: Пресс-служба администрации Кубани Фото: Пресс-служба администрации Кубани
Фото: Пресс-служба администрации Кубани

"Исполнение профильного нацпроекта в части агроэкспорта составляет почти 80 процентов. Наивысшие результаты достигнуты по экспорту мясо-молочной продукции - 96 процентов", - говорится в сообщении минсельхоза Кубани.

Фото: Олег Сергеев
В Тбилисском районе Кубани запустят животноводческий комплекс на 700 голов

По словам представителя ведомства, в этом году экспортировано порядка 6,5 миллиона тонн зерна, в том числе 5,1 миллиона тонн пшеницы, более 440 тысяч тонн масложировой продукции и 270 тысяч тонн различной готовой продукции.

"Серьезной поддержкой для развития экспорта являются меры государственной поддержки. В этом году 43 миллиона рублей было направлено на развитие мелиоративного комплекса, что позволяет увеличивать объемы производства экспортно ориентированной сельхозпродукции", - уточнили в краевом министерстве.

Краснодарский край входит в тройку крупнейших российских регионов - экспортеров АПК. До конца года регион планирует поставить сельхозпродукцию на сумму более 2,7 миллиарда долларов.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодарский край: стратегия роста

Главное сегодня

Путин поручил не допустить в России последствия энергодефицита в ЕС
В Центре Гамалеи призвали не паниковать из-за "омикрон"-штамма
Китайские инвесторы подали иск против Украины в гаагский суд из-за "Мотор Сич"
Вице-премьер Новак рассказал, на сколько хватит России нефти и газа
Вильфанд назвал причину температурных качелей в Москве этой зимой
Госдума приняла новый бюджет
Песков назвал крайний срок пресс-конференции Путина