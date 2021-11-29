С начала года Кубань экспортировала сельхозпродукции более чем на 2 млрд долларов

"Исполнение профильного нацпроекта в части агроэкспорта составляет почти 80 процентов. Наивысшие результаты достигнуты по экспорту мясо-молочной продукции - 96 процентов", - говорится в сообщении минсельхоза Кубани.
По словам представителя ведомства, в этом году экспортировано порядка 6,5 миллиона тонн зерна, в том числе 5,1 миллиона тонн пшеницы, более 440 тысяч тонн масложировой продукции и 270 тысяч тонн различной готовой продукции.
"Серьезной поддержкой для развития экспорта являются меры государственной поддержки. В этом году 43 миллиона рублей было направлено на развитие мелиоративного комплекса, что позволяет увеличивать объемы производства экспортно ориентированной сельхозпродукции", - уточнили в краевом министерстве.
Краснодарский край входит в тройку крупнейших российских регионов - экспортеров АПК. До конца года регион планирует поставить сельхозпродукцию на сумму более 2,7 миллиарда долларов.