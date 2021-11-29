В Керчи суд арестовал экс-начальника управления заказчика

В Керчи городской суд арестовал бывшего начальника управления единого заказчика администрации Керчи Сергея Органова. По ходатайству следователей ГСУ СКР по Республике Крым и решению суда подозреваемый в коррупции чиновник пробудет в следственном изоляторе до 22 января 2022 года.

По версии следствия, Сергей Органов с 13 февраля 2020 года по 22 октября 2021 года получал взятки за выполнение законных действий в пользу взяткодателя. Предполагается, что акты выполненных заказчиками работ на придомовых территориях и объектах культурного наследия подписывались, что называется, не глядя, без должного контроля качества.

- Еще в 2020 году управление заказчика и коммерческая организация заключили муниципальные контракты на благоустройство придомовых территорий и производство строительных работ на объектах культуры, - уточнили в Главном следственном управлении СКР. - Действующий на тот момент начальник управления периодически требовал предоставить ему в качестве взяток дорогостоящие мобильные телефоны за принятие работ и их последующую своевременную оплату. После этого директор фирмы за личные деньги покупал телефоны, передавал их должностному лицу, от которого он находился в зависимости. Например, весной 2021 года начальник управления единого заказчика администрации Керчи получил от директора фирмы в качестве взятки автомобиль Renault стоимостью 700 тысяч рублей, который передал родному брату должностного лица.

Экс-чиновника задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и управления по борьбе с коррупцией МВД России по РК. Во время обысков изъяты документы и вещдоки, которые лягут в основу доказательной базы. Органову инкриминируют часть 2 и часть 5 статьи 290 УК РФ - получение взяток должностным лицом в значительном и крупном размере.

- У органов предварительного следствия и суда есть все основания полагать, что находясь на свободе, подозреваемый может скрыться от органов предварительного следствия и суда, либо иным образом воспрепятствовать производству по делу, в том числе оказать моральное и физическое давление на свидетелей, - сообщили в пресс-службе суда о причинах принятого решения.

Экс-чиновнику грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Но постановление может быть обжаловано в Верховном суде Республики Крым в течение трех суток.