В крымском поселке Черноморское патриоты создали Аллею воинской славы

Бюст генералиссимуса Александра Суворова стал третьим памятником в аллее, которую силами энтузиастов и меценатов создают в поселке Черноморское на западной оконечности Крыма. Инициаторы проекта уже знают, где будет установлен памятник святому князю Александру Невскому, и мечтают, как они преобразят набережную поселка и воссоздадут суворовский редут.

Ни у кого не просили денег, ни перед кем не кланялись, а просто взялись и сделали. В прошлом году активисты Черноморского установили на набережной поселка бюст великого русского адмирала, легендарного командующего Черноморским флотом Федора Ушакова. Уже в этом году рядом с бюстом флотоводцу создали памятник экипажу подводной лодки Щ-216. "Щука" погибла 17 февраля 1944 года у мыса Тарханкут. Имена всех членов экипажа выбиты на мраморных плитах. И вот теперь третьим в алее стал памятник полководцу Александру Суворову. Инициаторами его установки выступили два Героя России - Владимир Недобежкин и Дмитрий Полковников.

-Мы выбрали это место неслучайно, именно здесь стоял один из двух суворовских редутов, построенных по его приказу в нашем районе, - рассказал "РГ" Владимир Недобежкин. - Здесь еще остались камни той самой крепости, на них мы стоим.

На церемонию открытия памятника генералиссимусу пришли воспитанники военно-патриотического клуба "Кордон Тарханкут", их родители и наставники. Для десятков мальчишек и девчонок этот день стал ярким событием, который они сохранят в памяти на всю жизнь.

- В нашем клубе сегодня занимается около 50 воспитанников, - рассказал "РГ" председатель районной организации ветеранов Николай Левков. - Ребята проходят строевую, огневую подготовку, учатся инженерному делу, оказанию первой помощи, словом всему, что должен знать будущий защитник Отечества. Они большие молодцы и главные участники этого события. И, конечно, для них это важный и ответственный день.

Сам бюст полководца Александра Васильевича Суворова черноморцам передал руководитель проекта "Аллея Российской Славы" Михаил Сердюков. Долго выбирать место не пришлось, к этому времени идея Аллеи воинской славы в родном поселке уже сложилась. А устанавливали и обустраивали памятник всем миром. Помогли местные меценаты и предприниматели. Большая заслуга в том, что памятник Суворову появился в Черноморском, принадлежит агентству "Атлант" и крымскому отделению всероссийской организации "Россия православная".

- Сегодняшнее событие, это часть большого проекта, который мы хотим воплотить в жизнь. Идея в том, чтобы всю набережную поселка преобразовать в этом ключе, чтобы на ней была представлена история Крыма от 1783 года до 2014,- рассказал руководитель крымского отделения организации "Россия православная" Александр Клименко. - И есть такая задумка - воссоздать рядом с памятником Суворову часть того самого редута. Пускай она будет уменьшенная, но все равно это будет интересно современникам, не только увидеть, но и прикоснуться к истории.

Энтузиасты уже знают, как это сделать. Сохранилось оригинальное фото 1900 года, сделанное с противоположной стороны бухты, на котором запечатлены останки крепости, какими они были на рубеже XIX и XX веков. Более того, сохранились чертежи крепости. Всемерную поддержку проекту оказывает и профсоюзная организация ГУП РК "Черноморнефтегаз". В повседневной жизни Александр Клименко инженер по заливке скважин СПБУ "Крым-2" главной нефтегазовой компании Крыма, для которой поселок не просто место на карте полуострова, но его основная производственная база. Профсоюз нефтегазовой компании помог привезти в Черноморское памятник святому князю Александру Невскому, который будет установлен возле поселковой школы №2. Между организаций "Россия православная" и профсоюзом ГУП РК "Черноморнефтегаз" действует соглашение о сотрудничестве. А еще Клименко - комиссар поискового отряда "Крым-поиск", который много лет ведет работу на местах сражений Великой Отечественной войны, возвращая из небытия имена неизвестных солдат.

- Мы не разделяем нашу историю, для нас воины Александра Невского, полководца Суворова или солдаты Великой Отечественной войны - это все защитники Отечества, перед которыми мы в вечном долгу, - говорит председатель первичной профсоюзной организации ГУП РК "Черноморнефтегаз" Александр Шибирин. - Поэтому по мере сил всячески помогаем и будем помогать в создании Аллеи воинской славы в Черноморском.

Поддерживает активистов и генеральный директор ГУП РК "Черноморнефтегаз" Александр Кузнецов.

Справка "РГ"

Владимир Недобежкин - полковник ВС РФ, заместитель командира 22-й гвардейской отдельной бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Герой России (медаль № 279). В январе 1996 года Владимир Недобежкин, командир отряда специального назначения, возглавлял оперативную группу при проведении операции по освобождению заложников и уничтожению бандформирования Радуева в селе Первомайском Республики Дагестан. Его группа нанесла основной урон террористам, многократно превышающий результаты боевой деятельности других частей и подразделений при значительно меньших потерях.

Дмитрий Полковников - гвардии подполковник ВМФ РФ, участник Первой чеченской войны, Герой России (1995). Командир взвода 879 отдельного десантно-штурмового батальона морской пехоты 336-й отдельной гвардейской Белостокской орденов Суворова и Александра Невского бригады морской пехоты дважды Краснознаменного Балтийского флота. Во время боев за Грозный группа Полковникова вызвала огонь на себя и считалась погибшей. Но спустя двое суток бойцы вырвались из окружения, никто из морпехов не погиб. Командир группы стал прототипом одного из героев фильма "9-я рота". С 2020 года Дмитрий Полковников - председатель севастопольской организации РОО "Союз героев города-героя Севастополя".