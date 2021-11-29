В кубанском районе зерновой терминал благодаря нацпроекту ускорил отгрузку сырья

Бережливые технологии на элеваторе в Лабинском районе Кубани внедряли эксперты Регионального центра компетенций в рамках национального проекта "Производительность труда".

"В этом году бережливые технологии освоили сразу на нескольких кубанских элеваторах. И на каждом из них мы наблюдаем значительное повышение эффективности работы как в ускорении технических процессов, так и в организации труда сотрудников. Это отражается на увеличении доходов компаний, росте налоговых отчислений в краевую казну", - отметили в министерстве экономики Краснодарского края.

Зерновой терминал в Лабинском районе закупает и реализует сельхозпродукцию, занимается хранением, сушкой и очисткой зерна. Компания работает с ячменем, пшеницей, рапсом, соей, кукурузой и подсолнечником.

Для внедрения бережливых технологий пилотным потоком на предприятии выбрали приемку сырья. В результате время протекания процесса снизили на 30 процентов, увеличили выработку почти на 50. Кроме того, на элеваторе промаркировали пульты управления линией, что исключило ошибки при работе с транспортером, ликвидировало просыпание зерна.

Нацпроект "Производительность труда" в 2021 году на Кубани выполнили на 97 процентов. Сегодня бережливые технологии внедряют 158 организаций региона.