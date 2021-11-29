В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за смерчей

С 30 ноября по 2 декабря в Сочи объявили экстренное предупреждение по формированию смерчей над морем, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, 30 ноября и 1 декабря, а также ночью и утром 2 декабря на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над Черным морем.

В случае ЧС необходимо звонить по номерам: "01" - единый телефон спасения, "010" - с мобильных телефонов и 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.