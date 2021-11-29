В Тбилисском районе Кубани запустят животноводческий комплекс на 700 голов

Инвестпроект строительства фермы для крупного рогатого скота (КРС) стоимостью 1,2 миллиарда рублей в Тбилисском районе, которую запустят до конца нынешнего года, реализует племзверосовхоз "Северинский".

Комплекс рассчитан на 700 голов КРС. Он оснащен современным оборудованием, роботизированными доильными установками. Также на ферме предусмотрены климат-контроль, орошение и дозированное кормление животных. Вся работа на предприятии будет идти в автоматизированном режиме. Запустить ферму планируется до конца 2021 года после закупки поголовья.

"Подобные комплексы - это точки роста для отрасли. В ближайшие годы региону предстоит существенно нарастить объемы производства молока, молочной продукции. Создание современных предприятий будет этому способствовать", - сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

В ведомстве добавили, что с начала года кубанские животноводы произвели почти 1,3 миллиона тонн молока. Основной объем произведен на сельхозпредприятиях - 68,2 процента, в хозяйствах населения - 25,3 и в крестьянских хозяйствах - 6,5.