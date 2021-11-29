Айтишники из более чем 70 городов России сдадут кровь

Стартовала "Неделя IT-донора". Акцию придумали в Екатеринбурге, но теперь в ней участвуют работники цифровой отрасли со всей России более чем из 70 городов.

Впервые уральские компьютерщики решили организованно сдать кровь осенью 2020 года. Бросили клич в соцсетях, несколько десятков коллег - на тот момент только из Екатеринбурга - откликнулись и пришли на станцию переливания крови. В первый же раз в Екатеринбурге удалось собрать 46 литров! Но сообщество айтишников тесно общается в Сети, расстояния для них не важны, так что через полгода акцию подхватили уже в разных уголках страны.

Для организованной сдачи крови IT-доноры выбрали первую неделю зимы и первую неделю лета.

- Наша главная цель - чтобы ребята были системными донорами, сдавали кровь не разово, а регулярно - рассказывает организатор акции Оксана Дунина, - это очень важно и связано с технологией работы центров переливания крови.

Главный врач Областной станции переливания крови Александр Орлов прикинул, что в IT-сфере в России работают около двух миллионов человек, так что их вклад в благородное дело наполнения банка крови может быть значительным. Особенно если их примеру последуют другие отрасли.

На сайте сообщества размещены подробные инструкции - как приготовиться к сдаче крови и как стать донором.Чтобы понять, сколько айтишников реально приняли участие в акции, ввели процедуру регистрации. В Екатеринбурге сотрудники станции всем IT-донорам предлагают взять значок и наклейку. Участникам из других городов знаки отличия организаторы обещают прислать по почте.

Логотип акции представляет собой значок "поделиться", наполовину закрашенный красным. Мы привыкли делиться картинками и видео, но айтишники предлагают нечто большее. На текущую "Неделю IT-донора" записалось уже более шестисот человек, и запишутся еще - ведь она продолжается до 3 декабря.