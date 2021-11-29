Челябинца арестовали после попытки заказать убийство жены

Суд Тракторозаводского района Челябинска отправил на два месяца в СИЗО 42-летнего мужчину, который пытался убить жену с помощью частного детектива. Меру пресечения избрали вчера, уточнили "РГ" в пресс-службе суда.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе прокуратуры области, мужчина избивал и ревновал жену, из-за чего она ушла от него в кризисный центр.

Чтобы ее найти, южноуралец пытался нанять на "Авито" частного детектива. Однако не чтобы вернуть вернуть женщину: сыщика он просил за 50 тысяч рублей подкинуть супруге наркотики и избить ее до смерти, чтобы двое несовершеннолетних детей достались ему.

Специалист, недолго думая, обратился в полицию.

Челябинца подозревают в приготовлении к подстрекательству на совершение убийства по найму. Как уточнили в пресс-службе, будет проведена психиатрическая экспертиза.