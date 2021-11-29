Как не попасть в ловушку продавцов и избежать финансовых проблем

Накануне закончились распродажи "черной пятницы", сейчас многие сайты объявили "киберпонедельник" - и некоторые из нас недосчитались крупных сумм на счетах, потратив их на покупки (не всегда обдуманные и необходимые). Почему иногда 100 рублей это много, а иногда - наоборот?

Консультант программы по повышению уровня финансовой грамотности, эксперт портала "Ваши финансы.рф" Анастасия Боброва рассказала порталу ugra-news.ru, как не попасться в ловушку, в которую нас загоняет собственный разум, и избежать финансовых проблем.

"Мы боимся упустить возможность и совершаем импульсивную покупку. Поэтому маркетологи используют кричащие слоганы: "Осталось всего 10 мест" или "Осталось 2 дня", - считает специалист.

При этом многие из консервативных соображений упускают возможную выгоду. Например, не меняют оператора сотовой связи, хотя у конкурентов могут быть более выгодные тарифы: любые перемены, даже положительные - это стресс для организма, и человек интуитивно старается его избежать.

"Мозг склонен воспринимать номинальную, а не реальную стоимость денег", - говорит Боброва. Поэтому сотрудник рад, когда ему поднимают заработную плату, и не осознает в полной мере, что инфляция может "сожрать" эту прибавку. То есть номинально человек стал богаче, но фактически этого не произошло.

"Мы склонны оценивать любые цифры в сторону изначально произнесенной или зафиксированной. Особенно это проявляется в стрессовых ситуациях", - отмечает эксперт. Яркий тому пример - рынок, где можно поторговаться. Продавец называет изначально завышенную стоимость товара, а когда якобы скидывает цену, мозг покупателя расценивает это как победу, хотя на самом деле это не так.

Такие игры разума провоцируют нас тратить деньги, не придавая значения их реальной ценности. Поэтому, советует консультант, прежде чем купить товар, подумайте, так ли он вам нужен и стоит ли своих денег.

Между тем

По мнению эксперта проекта Минфина России по повышению финансовой грамотности "Дружи с финансами", независимого консультанта Натальи Колбасиной, конфликт ценностей, разные представления о деньгах являются основной причиной возникновения финансовых споров в семье.

"Мужчины и женщины по-разному относятся к деньгам. Первые больше заботятся о себе, своих потребностях и социальном статусе семьи. Вторые же ориентируется на потребности семьи и детей", - считает специалист.