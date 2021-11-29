Как не попасть в ловушку продавцов и избежать финансовых проблем

Новости

Лукашенко: Запад использует мигрантов для сдерживания белорусской армии 12:41
Путин назвал Градского ярким и неординарным человеком 12:40
В Подмосковье повысят зарплаты работникам системы здравоохранения 12:39
Путин встретится с президентом Вьетнама 30 ноября 12:38
Назван возможный рост цен от введения новых экологических платежей 12:18
Лукашенко: На границу подкинули тело погибшего беженца 12:18
Близкие погибших приходят к "Листвяжной" в надежде на чудо 12:03
Уральские ученые застряли в ЮАР из-за нового штамма "омикрон" 11:58
Оперштаб: В Москве выявлено 3434 новых случая COVID-19 11:57
Макрон прошел ревакцинацию 11:55
Полиция Грузии применила слезоточивый газ для разгона сторонников Саакашвили 11:42
"Газпром" в 2021 году уже получил рекордную прибыль 11:35
В Центре Гамалеи призвали не паниковать из-за "омикрон"-штамма 11:29
Цена "квадрата" в элитных новостройках Москвы приблизилась к 2 млн рублей 11:09
Китайские инвесторы подали иск против Украины в гаагский суд из-за "Мотор Сич" 11:06
Загрузку МБР "Ярс" в шахту показали на видео 11:04
ГИБДД Москвы остановила такси с ребенком за рулем 10:57
В Китае произошла вспышка коронавируса 10:50
В Приангарье выступили за признание майнинга предпринимательством 10:46
Мошенник в Москве похитил три миллиона рублей, предназначенные для инвестиций 10:44
На Ямале расширили список мест, куда можно попасть с QR-кодом 10:43
Рубль снова начал снижение после резкого роста 10:38
Назван срок открытия крупных развязок на МКАД 10:14
Вице-премьер Новак рассказал, на сколько хватит России нефти и газа 10:04
Сергунина: Технопарк "Мосгормаш" завоевал бронзу на международном конкурсе 10:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
29.11.2021 12:28
Рубрика: Общество

Как не попасть в ловушку продавцов и избежать финансовых проблем

Текст: Екатерина Призова
Накануне закончились распродажи "черной пятницы", сейчас многие сайты объявили "киберпонедельник" - и некоторые из нас недосчитались крупных сумм на счетах, потратив их на покупки (не всегда обдуманные и необходимые). Почему иногда 100 рублей это много, а иногда - наоборот?

Консультант программы по повышению уровня финансовой грамотности, эксперт портала "Ваши финансы.рф" Анастасия Боброва рассказала порталу ugra-news.ru, как не попасться в ловушку, в которую нас загоняет собственный разум, и избежать финансовых проблем.

Фото: iStock
Психотерапевт дал советы, как избежать стресса в "Черную пятницу"

"Мы боимся упустить возможность и совершаем импульсивную покупку. Поэтому маркетологи используют кричащие слоганы: "Осталось всего 10 мест" или "Осталось 2 дня", - считает специалист.

При этом многие из консервативных соображений упускают возможную выгоду. Например, не меняют оператора сотовой связи, хотя у конкурентов могут быть более выгодные тарифы: любые перемены, даже положительные - это стресс для организма, и человек интуитивно старается его избежать.

"Мозг склонен воспринимать номинальную, а не реальную стоимость денег", - говорит Боброва. Поэтому сотрудник рад, когда ему поднимают заработную плату, и не осознает в полной мере, что инфляция может "сожрать" эту прибавку. То есть номинально человек стал богаче, но фактически этого не произошло.

"Мы склонны оценивать любые цифры в сторону изначально произнесенной или зафиксированной. Особенно это проявляется в стрессовых ситуациях", - отмечает эксперт. Яркий тому пример - рынок, где можно поторговаться. Продавец называет изначально завышенную стоимость товара, а когда якобы скидывает цену, мозг покупателя расценивает это как победу, хотя на самом деле это не так.

Такие игры разума провоцируют нас тратить деньги, не придавая значения их реальной ценности. Поэтому, советует консультант, прежде чем купить товар, подумайте, так ли он вам нужен и стоит ли своих денег.

Между тем

По мнению эксперта проекта Минфина России по повышению финансовой грамотности "Дружи с финансами", независимого консультанта Натальи Колбасиной, конфликт ценностей, разные представления о деньгах являются основной причиной возникновения финансовых споров в семье.

"Мужчины и женщины по-разному относятся к деньгам. Первые больше заботятся о себе, своих потребностях и социальном статусе семьи. Вторые же ориентируется на потребности семьи и детей", - считает специалист.

В регионах Общество Соцсфера Социология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

Главное сегодня

Путин поручил не допустить в России последствия энергодефицита в ЕС
В Центре Гамалеи призвали не паниковать из-за "омикрон"-штамма
Китайские инвесторы подали иск против Украины в гаагский суд из-за "Мотор Сич"
Вице-премьер Новак рассказал, на сколько хватит России нефти и газа
Вильфанд назвал причину температурных качелей в Москве этой зимой
Выстоит ли традиционная журналистика под напором интернета
Стали известны подробности о вакцинации подростков от COVID-19 "Спутником М"