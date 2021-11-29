На Урале запустили новые технологии выращивания семенного картофеля

Круглогодичный сбор семенного картофеля еще недавно даже опытным аграриям казался диковинкой. В технопарке "Университетский" Екатеринбурга корреспондентам "РГ" доказали: вызревать клубни могут даже посреди зимы.

Зимний урожай семенного картофеля — две небольших посудинки. Но каждый клубенек несет в себе огромный потенциал урожайности. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В феврале нам показали установку, на которой практически в воздухе без горсти земли вызрели элитные клубни картофеля сорта "легенда". Картофелины, каждая размером чуть больше сантиметра, как виноградины, висели на длинных корнях, а над ними под искусственным освещением зеленела обычная ботва.

- Урожай в этой теплице мы можем собирать три раза в год, получая с каждого растения до сотни мини-клубней. Таким образом, коэффициент размножения семенного картофеля увеличивается минимум в десять раз. Это неизбежно повлияет на темпы выхода на рынок новых сортов картофеля отечественной селекции и потеснит засилье зарубежных сортов овощей на наших полях, - поясняет корреспонденту "РГ" цель и эффект от разработки основатель и руководитель проекта Алексей Ковалев.

Весь собранный зимой в технопарке урожай уместился в двух стеклянных чашках. По весне воздушные корнеплоды высадили на реальном поле Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства, а в сентябре клубни-виноградинки принесли весомый урожай нового сорта - так называемую "супер-элиту". Эти элитные семена заложили на зимнее хранение, чтобы ученые смогли дальше работать над сортом, укрепляя его качественные характеристики.

Сегодня до 90 процентов российского рынка продовольственного картофеля заполнено селекционными достижениями западных компаний-патентообладателей. Они прочно закрепились на нашем рынке в девяностых годах прошлого века, когда ослабла отечественная агронаука. Сейчас одна из важнейших национальных задач - изменить ситуацию, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны.

Картофель "легенда" выведен уральскими учеными, недавно сорт прошел процесс государственной регистрации и в нынешнем году включен в реестр для использования в десяти регионах РФ. По словам специалистов, это отличный среднеспелый сорт, с хорошей урожайностью и отличным вкусом - пюре получается на славу. Но, для того чтобы новинка стала доступна как для дачников, так и для сельхозпроизводителей, необходимо обеспечить товарное производство семян. На это и ориентирована разработка инновационных теплиц для выращивания клубней в воздухе.

- Проект позволяет решить одну из актуальнейших проб­лем сегодняшнего дня, поставленных в повестку в рамках государственной научно-технической программы по селекции семеноводства картофеля: заменить по максимуму импортный семенной материал и усилить отечественные разработки за счет перехода на качественно новый технологический уровень. Данные установки позволяют нарастить количество клубней, выращиваемых из растения in vitro с 5-8 до 250-300, и обеспечить круглогодичное созревание, - поясняет Елена Шанина, руководитель научного селекционно-семеноводческого центра в области картофелеводства уральского научного института.

По мнению Елены Шаниной, установка обеспечивает фактически эталонные условия выращивания, оборудование может моделировать различные климатические регионы производства. Возможности проекта уже оценили тюменские производители. Одна из крупнейших агрофирм региона подтвердила эффективность проекта: несмотря на непростые погодные условия нынешнего лета, воздушные корнеплоды отлично размножились в земле и принесли хороший урожай.

Тем временем

Инновационный проект из стадии старт­апа перешел под крыло фундаментальной науки: установка проходит проверку на территории Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН. Ее готовы использовать у себя агроуниверситеты нескольких регионов страны, в том числе Пензенской, Иркутской и Свердловской областей.