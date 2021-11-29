Средний Урал закупит тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора

Муниципалитеты Свердловской области получат 60,5 миллиона рублей из федерального бюджета и 10 миллионов из регионального на приобретение 4000 контейнеров для раздельного сбора мусора.

В Академическом микрорайоне Екатеринбурга мусор делят даже не на две, а на три фракции. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Сейчас он ведется на 34 территориях - это примерно треть от общего числа муниципалитетов в регионе. В общей сложности там оборудовано 2558 площадок с пластиковыми евроконтейнерами для дуальной сис­темы накопления и 3000 емкостей для органических и неразлагаемых отходов. За счет субсидии круг муниципалитетов с раздельным сбором ТКО увеличится до 39, а к 2025 году планируется перевести на новую систему всех потребителей Свердловской области.

Одними из первых такой формат оценили в застраиваемом Академическом мик­рорайоне Екатеринбурга. Здесь мусор делят даже не на две, а на три фракции в 103 многоэтажках. В вентилируемых мусорокамерах установлены контейнеры трех цветов. Большие зеленые - для органики и несортируемых отходов, желтые поменьше - для пластика, коричневые - для бумаги и картона.

Разные баки опустошаются с разной периодичностью. Картон дробят и отправляют на перерабатывающие заводы. Пластик уходит на мусоросортировочный комплекс "Широкореченский", где его переплавляют, охлаждают и измельчают в гранулы для вторичного изготовления ПЭТ-бутылок, сеток и т. п. С начала года жители сдали на переработку более 500 тонн вторсырья, из них 166 тонн пластика. По данным регоператора, полезный мусор все реже оказывается в зеленом баке (доля смешивания снизилась до 6 процентов).

- Я очень быстро привыкла, все баки подписаны и с картинками, чтобы не перепутать, - рассказала жительница микрорайона Марина. - Что еще классно - такого нет нигде в Екатеринбурге: жильцы выбрасывают собачьи экскременты во время прогулки в специальные синие урны. Конечно, не у всех культуры хватает, но у большинства она есть. У нас даже памятник установлен: милая собачка, встав на задние лапы, заметает отходы метелкой в совок.

В управляющей компании подтвердили, что 12 урн для экскрементов действительно установлены в разных точках Академического. Дворники периодически очищают их и пополняют чис­тыми пакетиками. Поскольку отходы относятся к биоразлагаемым, их вывозят вместе с пищевыми на полигон.

- Мы содержим урны за свой счет, но это добрая воля, а не обязанность. Очень приятно, когда ответственные жители покупают дог-пакеты в Интернете и приносят к урнам, - говорит Анастасия Ярчук, пресс-секретарь УК "Академический".