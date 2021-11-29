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29.11.2021 19:22
Рубрика: Общество

Ученые заявили о деформации сердечной мышцы у 58% переболевших ковидом

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

У людей, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию, высока вероятность приобретения хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. В течение года после ковида у 58% переболевших пациентов была замечена деформация сердечной мышцы.

Фото: Елена Елисеева/РГ
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Об этом ТАСС сообщила заведующая лабораторией Тюменского кардиологического научного центра - филиала Томского НИМЦ, д.м.н. Елена Ярославская. Это первое отечественное исследование кардиологических последствий коронавирусной инфекции, оно позволит верно составлять программу реабилитации пациентов после COVID-19.

Как рассказала Ярославская, в исследовании приняли участие 380 человек разного возраста, пола и состояния здоровья, включая пациентов без какого-либо сердечного-сосудистого заболевания в анамнезе. У всех во время заболевания коронавирусом была ковид-пневмония. Неизвестно, проходили ли они вакцинацию от коронавируса.

"У нас есть показательная находка - стрейн, или деформация миокарда (сердечной мышцы). Когда мы сравнили первые результаты обследования перенесших пневмонию COVID-19 через 3 и 12 месяцев после выписки из стационара, мы увидели ухудшение показателей стрейна. Через три месяца ухудшение [деформация миокарда] наблюдалось у 28%, а через год - уже у 58% обследуемых", - рассказала Ярославская.

По оценкам врача, высока вероятность, что в дальнейшем у этих пациентов разовьется хроническая сердечная недостаточность, однако чтобы убедиться в этом и назвать точный процент, ученые продолжат исследовать нарушение стрейна. Они также намерены разработать метод возвращения работы сердечной мышцы в норму.

На данный момент известно, что коронавирусная инфекция, перенесенная в отсутствии прививки, может дать осложнения, в первую очередь, на органы дыхательной системы, а также на сердечно-сосудистую и центральную нервную системы, в худшем случае вирус может привести к летальному исходу. Курс вакцинации облегчает симптомы заболевания в случае заражения и позволяет избежать осложнений в большинстве случаев.

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