Уральские мастера рассказали о возрождении и развитие ремесел

Корреспонденты "РГ" рассказывают о мастерах, для которых работа - творчество. И художественное, и техническое.

Уральский изразец

Художник-керамист Андрей Савицкий, инженер Дамир Галимулин и еще несколько екатеринбуржцев объединились, чтобы возродить старинное ремесло: организовали мас­терскую по производству керамики.

Авторские изразцы, изготовленные уральцами, украшают порядка двадцати иконостасов, фасады четырех церквей, а еще десятки каминов и печек в загородных домах. Изразец - это не просто керамическая плитка. Изделия сложной формы, часто с рельефным рисунком, проектируются и изготавливаются индивидуально, их расписывают вручную, обжигают до пяти раз.

Печи для обжига были собраны по собственным чертежам, как и мельница для помола, и прессы для плитки усилием 250 килограммов на квадратный сантиметр. Гаражными технологиями и смекалкой здесь заменяют сложное дорогостоящее оборудование, закупить которое небольшому предприятию не по карману. Матрицы по авторским рисункам вырезает станок с ЧПУ.

Традиция украшать русские храмы снаружи и внутри изразцами пошла от патриарха Никона, с Новоиерусалимского монастыря, основанного в 1656 году в городе Истре. Оглядываясь на мастеров прошлого, керамисты из Екатеринбурга хотят создать собственный неповторимый уральский изразцовый промысел.

Портрет на фарфоре

Жительница маленького городка Сысерть под Екатеринбургом Людмила Антропова - живописец по фарфору. Ее мама работала на местном фарфоровом заводе, поэтому живописью Людмила увлеклась еще в детстве, а после окончания профессионального училища и сама пришла на предприятие "Фарфор Сысерти".

Фото: Из архива Людмилы Антроповой

Вместе с другими живописцами она создает новые изделия, работает над индивидуальными проектами. Это сервизы, чайные пары, столовые наборы, вазы и сувениры. Сколько придумала новинок за 26 лет творчества, Людмила даже подсчитать не может. Да и не делает этого, главное - работа по душе.

За фарфоровые изделия Людмила получила множество наград на конкурсах - как личных, так и общих с другим живописцами завода. Последняя индивидуальная награда - второе место за чайную пару "Ампир" в номинации "Кони, мои кони" на всероссийской выставке народных художественных промыслов "ЛАДЬЯ". А совсем недавно ее и коллегу Светлану Кадочникову удостоили звания "Мастер народных художественных промыслов Свердловской области" за вклад в сохранение и развитие традиционной культуры. Им присудили премии губернатора региона.

Чумовой "застройщик"

Евгения Вануйто из Яр-Сале когда-то жила в тундре, кочевала с оленями, но осталась без работы. Не растерялась, взяла грант в центре занятости, сначала шила для тундровиков шубы из оленьих шкур, а потом перешла на изготовление чумов. Сегодня на ее небольшом предприятии трудится уже 17 человек.

Фото: Из архива Евгении Вануйто

На один чум нужно 120-140 хорошо выделанных оленьих шкур. Их кропотливо сшивают в единые полотнища - нюки, шкур по 60-70. Плюс нужно сшить огромное полотнище, сукно для внутренней "стенки" чума, надо выстрогать не меньше 40 шестов высотой более двух метров и доски для пола. Весь этот набор "под ключ" и готовят на предприятии Евгении Вануйто. Обычно в тундре изготовлением чума занимается женщина: и шкуры выделывает, и в нюки их сшивает, на это у нее уходит в общей сложности года два-три. Поставить чум - большое дело в тундре, говорят ненцы.

Не случайно недавно на Ямале приняли решение выдавать чумовой капитал молодым семьям при рождении третьего ребенка. Чумовой капитал - это полный набор составляющих для установки своего жилища. К нему прилагается еще и печка-буржуйка, и двое нарт. Общая стоимость - полмиллиона рублей. Причем выдается капитал дополнительно к федеральной и региональной выплате в 500 тысяч. С выплатой чумового капитала молодые семьи теперь могут не тесниться в жилищах с родителями, братьями и сестрами, а сразу перебраться в свое.

Заказ на изготовление чумов, конечно, получила самый надежный и проверенный чумовой "застройщик" - Евгения Вануйто. Всего за несколько месяцев ее предприятие изготовило уже 50 чумов "под ключ" для вручения семьям.

Айболит со стамеской

Хорошие вести принесла осень семейству Шитовых. Основатель династии резчиков по дереву, председатель правления областной общественной организации "Центр возрождения народных промыслов", почетный гражданин Тюмени Вадим Макарович Шитов был удостоен регионального знака отличия "Почетный наставник" за заслуги в творческом воспитании молодежи.

Фото: Валерий Бычков

Мастерская "Мних", что в переводе со старославянского означает "монах", появилась 27 лет назад. До тех пор восстановление старинных домов в областном центре сводилось к нулю. Вадим Шитов одним из первых вывел это дело на профессиональный уровень. Мастерство оттачивал, обновляя фасад и интерьер штаб-квартиры красного командира Блюхера, которая сейчас именуется музеем-усадьбой Колокольниковых. На возрождение особняка на улице Республики Макарыч (так реставратора величают в творческих кругах) потратил 12 лет жизни.

До Шитова горожане и не подозревали, каким богатством обладают, а оно меж тем, обделенное вниманием, пропадало, утрачивалось. Вадим Макарович, бывший летчик родом из Баку, рьяно начал собирать, изучать, лечить, копировать образцы, писать книги, давать уроки и малым, и старым, водить по историческому центру толпы туристов. Почему же он, не тюменец по происхождению, но живущий тут полвека, относится к тому, что окружает нас каждодневно, более трепетно и нежно? Ответ рядом: когда через руки и сердце мастера за день проходят десятки дощечек, которые превращаются в наличники, ставни, ворота, по-другому просто не может быть. Теремки с окнами, отмытыми дождями, согретыми солнцем на улицах Луначарского, Хохрякова, Володарского, Дзержинского, Ленина - его работа. Своего часа ждут ветшающие памятники зодчества на Орловской, Камышинской, Крупской. Жаль, пока не хватает рук. Но достойная смена обязательно вырастет.

"Сплели" Софию из металла

Перед отправкой стелы в Вологду все желающие смогли ею полюбоваться в Екатеринбурге. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В Вологде открыли 11-метровую стелу "София кружевная". У арт-объекта не­обычная история: замысел принадлежит жительнице Вологды, а воплотили идею в Екатеринбурге.

Новую объездную дорогу федеральной трассы М-8 "Холмогоры" в Вологде сдали в 2018 году. Мэрия кружевной столицы России решила украсить "торт" не менее привлекательной "вишенкой" и объявила конкурс на лучшую идею въездного знака. Победила поэтичная идея вологжанки Лидии Артюгиной, предложившей связать облик стелы со знаменитым вологодским кружевом и Софийским собором, символом города.

Любительский бумажный набросок превратили в рабочий чертеж и занялись поиском мастеров. Разослали несколько несколько десятков запросов в различные организации по всей стране. Откликнулись немногие, в их числе сотрудники уральского Регионального центра лазерных технологий (РЦЛТ). На них и пал выбор.

Пятьдесят специалистов лазерной резки по металлу работали над скульптурой девять месяцев, но смогли уложиться в отведенный срок. Причем технологию изготовления пришлось изобретать самостоятельно. Чтобы изготовить 10-метровую стелу из нержавеющей стали, пришлось выполнить более двух километров лазерной резки и полкилометра лазерной сварки. Общий вес конструкции составил 12,5 тонны.

- Из единого листа металла вырезались узорчатые части. Одно шестиметровое ребро разделено минимум на шесть частей. На всю конструкцию ушло более 23 тонн листов нержавейки плюс еще 10 тонн оснастки. В результате обеспечили не только высокое качество изготовления и сборки, но и сэкономили металл, - рассказал "РГ" гендиректор РЦЛТ Анатолий Сухов.

Перед отправкой стелы в Вологду все желающие смогли ею полюбоваться - со­оружение установили возле ДИВСа в Екатеринбурге. А спустя несколько дней конструкцию вновь разделили на три части и бережно транспортировали к мес­ту установки. Вологодские специалисты подняли 10-метровый "кружевной" собор на высокий бетонный постамент. Обещают смонтировать эффектную подсветку, чтобы стела была издалека видна даже ночью.