В Югре началась международная конференция по исследованию истории округа

На международную научную конференцию "Исследования истории Югры: источники и историография" приглашены зарубежные и отечественные ученые, которые в разные годы занимались изучением истории, культуры и традиций региона.

Исследовательский форум проходит накануне дня рождения автономного округа. Напомним: в этом году ему исполняется 91 год.

Конференция посвящена обсуждению основных научных проблем изучения истории региона, а также концепции многотомной "Академической истории Югры".

Как отмечает заместитель директора по научной работе Института российской истории РАН, заместитель председателя редакционной коллегии по подготовке издания доктор исторических наук Сергей Журавлев, это будет первое изложение истории Югры с древних времен и до наших дней. В общей сложности будет издано восемь томов, в которых найдут отражение особенности истории региона в сфере экономики и политики, социальные, а также национальные аспекты. Так, история народов ханты и манси, традиционных жителей Югры, является одной из важнейших частей этого издания.

Интересно, что во многих учебниках приводятся данные о том, что освоение территории Югры началось одновременно с походами Ермака. Но ученые, основываясь на материалах древних летописей, считают, что это произошло задолго до того, как Ермак обратил свой взор на Сибирь. Многочисленные тому свидетельства историки приведут в "Академической истории Югры".

К слову, в последнем заседании редакционного совета по подготовке издания приняла участие глава региона Наталья Комарова. Она напомнила, что год назад был выпущен "нулевой том", приуроченный к 90-летию со дня образования автономного округа.

- Сейчас уже готов план-проспект всего многотомника, - отметила Наталья Комарова. - По сути, это подробная карта действий: она дает ясное представление о том, какой результат исследования мы получим, что узнаем о своем прошлом. Уже сейчас этот план поражает масштабом, глубиной проработки.

Главный научный сотрудник Института российской истории РАН, заслуженный деятель науки, доктор исторических наук, профессор, председатель редакционной коллегии по подготовке издания "Академическая история Югры" Рудольф Пихоя рассказал, что концепция издания определена окончательно, известны авторы издания, ответственные редакторы. Работа активно продолжается.

- Югра - поразительный пример успешного развития региона. Вспомним, какой была раньше эта территория, - констатировал Рудольф Пихоя. - А сейчас это один из самых благоустроенных, успешных регионов России. В готовящемся издании автономный округ будет представлен в системе российских и международных связей с древнейших времен до сегодняшнего дня. Особое внимание будет уделено работе над историей освоения и разработки нефтегазовых месторождений, промышленного развития региона, людям.

Сопредседатель редакционного совета Юрий Петров сообщил, что все основные тексты издания будут написаны в 2022 году. А в 2023-м проект будет полностью реализован.

- Сейчас нам нужны живые свидетельства для написания правдивой новейшей истории автономного округа. А это прежде всего интервью с ветеранами, первопроходцами, - подчеркнул историк.

- Эти люди честь, гордость и мудрость региона. Общение с ними - бесценный дар, - подчеркнула Наталья Комарова. - К этой работе необходимо привлекать как специалистов, так и молодежь, волонтеров, чтобы они сами заряжались энергией первопроходцев, помогали исследователям и одновременно развивались, становились продолжателями дела ветеранов.

Как отмечают эксперты, история Югры - уникальный пример, на котором с научной точки зрения можно исследовать, что изменилось в регионе после того, как была открыта "большая нефть", как это повлияло на жизнь региона, благосостояние людей и какие сложности это принесло. Развитие месторождений повлекло за собой запуск большого количества инфраструктурных проектов. Необходимо было строить дороги, избавляться от замкнутости региона, чтобы он был полноценной частью страны. Естественно, превращение округа в 60-70-е годы в один из ведущих регионов страны в экономическом плане привлекло очень большое внимание международной общественности. Это произошло буквально в течение пяти лет: территория, которую никто не воспринимал всерьез в качестве экономического драйвера, вдруг неожиданно стала одной из главных в стране.

По словам историков, важным моментом, который найдет отражение в издании, является то, как регион вахтовиков, временщиков, по сути, превратился сегодня в место, откуда не хотят уезжать люди, где растет рождаемость.

- В последние десятилетия Югра стала очень привлекательным местом для жизни. Сюда потянулись люди из других регионов. И многие остались, - отмечает Сергей Журавлев. - Мы хотим проанализировать, почему один из самых молодых субъектов страны совершил такой прорыв, почему демографическая ситуация здесь намного более благоприятная, чем в других регионах России. Важно отметить, что в Югру приезжают люди из самых разных уголков, разных национальностей, разного вероисповедания. Автономный округ становится для них второй родиной. Одним из важнейших достижений стало то, что Югре удалось привлечь людей к работе и проживанию на постоянной основе. Это ключевой момент.