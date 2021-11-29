В Кургане установили незамерзающие автоматический колонки

Новости

Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявили в Испании 20:17
МЧС Крыма предупредило об усилении ветра до ураганного 20:14
В Москве завершился международный фестиваль, посвященный 700-летию Данте 20:04
Генконсульство: Россиян среди погибших в результате урагана в Стамбуле нет 19:49
МВД просит продлить арест бывшей замминистра просвещения Марине Раковой 19:42
МИД РФ возложил ответственность на НАТО за происходящее на границе Беларуси 18:50
В Крыму сильный ветер обесточил города и повалил деревья 18:48
Криштиану Роналду не приедет на церемонию вручения "Золотого мяча" 18:48
Суд арестовал водителя BMW, которого задерживали со стрельбой в Москве 18:35
Суд оштрафовал Google еще на 3 миллиона рублей 18:10
Фестиваль "Дипломатия Дружбы" объединил почти 15 тысяч школьников из России и Китая 17:59
В Петербурге подведут итоги председательства РФ в Арктическом совете 17:59
В "Газпроме" заявили, что высокие цены на газ негативно влияют на спрос 17:59
Матвиенко предложила работать на опережение по природоподобным технологиям 17:57
Умер актер из "Крокодила Данди" Дэвид Галпилил 17:50
Прокурор попросил 4 года колонии для бывшего схиигумена Сергия 17:18
Медики назвали симптомы "омикрон"-штамма коронавируса 17:14
В Москве стартовал чемпионат "Московские мастера" по стандартам WorldSkills Russia 16:54
Более 3 тысяч заявок подано на участие в премии "Знание" 16:40
Ростех запатентовал умный прицел 16:40
Путин обсудил с президентом ЦАР борьбу с коронавирусом 16:36
Рябков рассказал о подготовке к переговорам Путина и Байдена 16:26
"Красное уведомление" стало самым просматриваемым фильмом Netflix 16:25
В Москве введен режим повышенной готовности из-за циклона "Бенедикт" 16:19
Рябков: Россия обязательно ответит на высылку своих дипломатов из США 16:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
29.11.2021 19:29

В Кургане установили незамерзающие автоматический колонки

Текст: Валентина Пичурина
Российская газета - Спецвыпуск № 271(8622)
В курганских микрорайонах с частной застройкой начали менять механические водоразборные колонки на автоматизированные с подогревом. Теперь жителям не придется сидеть зимой без воды.

Старые колонки - головная боль не только для частников, но и для коммунальщиков и городских властей. Если неправильно ими пользоваться, то вода застывает уже при минус пяти градусах. Аварийные бригады не успевают их отогревать. Бывает, днем отогреют, а наутро опять замерзли. Причем сама процедура отогрева довольно затратная. За бригадой на место аварии выезжает автомобиль и прицеп с установкой, генерирующей пар. Рабочие снимают с колонки крышку, опускают в ствол шланг и паром топят лед до самого дна на глубину около трех метров. Примерно через 15 минут появляется первая струйка воды. Правда, так быстро справиться с замерзшей "железякой" не всегда удается. Иног­да приходится разбирать колонку до основания, чтобы добраться до воды, а если нужен ремонт, можно и полдня провозиться.

Большинство инцидентов в ЖКХ связаны с водопроводом и канализацией

Теперь паровой агрегат не нужен: за него всю работу сделает электричество. Достаточно только нажать на колонке кнопку, как вода начнет поступать в ствол по специальной трубке с изоляцией для сохранения тепла. К трубке подсоединен греющий кабель, напряжение в нем невысокое - всего 12 вольт. Два электромеханических клапана обес­печивают не только поступление воды, но и сброс ее остатков из ствола, чтобы она там не застаивалась и не замерзала. Если электроэнергию отключат, устройство может работать еще 12 часов. В Кургане всего 309 уличных колонок. До конца года планируется заменить 50. На их приобретение и установку ресурсоснабжающая организация потратит 9,2 миллиона рублей собственных средств. Если первая партия хорошо перезимует, модернизируют остальные.

Вообще-то в частном секторе областного центра есть возможность подключиться к центральному водоснабжению, но люди не спешат это делать - дорого. По подсчетам одного из хозяев, ему надо выложить не менее 50-70 тысяч руб­лей, чтобы завести трубу в дом. Правда, может выйти и дешевле, если идею поддержит вся улица. Но пока уговорить всех не удается. Тем не менее власти планируют до 15 декабря провес­ти инвентаризацию домовладений в частном секторе и выяснить, сколько человек готовы подключиться к централизованному водопроводу и оплатить необходимые расходы.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

Главное сегодня

МИД: Постпредство РФ при НАТО в Брюсселе вряд ли возобновит работу
Центр Гамалеи начал адаптировать "Спутник V" под штамм омикрон
Генконсульство: Россиян среди погибших в результате урагана в Стамбуле нет
Президент подписал закон о едином налоговом платеже для бизнеса
Умер создатель фильмов "Бег", "Легенда о Тиле", "Тегеран-43" Владимир Наумов