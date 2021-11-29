В Кургане установили незамерзающие автоматический колонки

В курганских микрорайонах с частной застройкой начали менять механические водоразборные колонки на автоматизированные с подогревом. Теперь жителям не придется сидеть зимой без воды.

Старые колонки - головная боль не только для частников, но и для коммунальщиков и городских властей. Если неправильно ими пользоваться, то вода застывает уже при минус пяти градусах. Аварийные бригады не успевают их отогревать. Бывает, днем отогреют, а наутро опять замерзли. Причем сама процедура отогрева довольно затратная. За бригадой на место аварии выезжает автомобиль и прицеп с установкой, генерирующей пар. Рабочие снимают с колонки крышку, опускают в ствол шланг и паром топят лед до самого дна на глубину около трех метров. Примерно через 15 минут появляется первая струйка воды. Правда, так быстро справиться с замерзшей "железякой" не всегда удается. Иног­да приходится разбирать колонку до основания, чтобы добраться до воды, а если нужен ремонт, можно и полдня провозиться.

Теперь паровой агрегат не нужен: за него всю работу сделает электричество. Достаточно только нажать на колонке кнопку, как вода начнет поступать в ствол по специальной трубке с изоляцией для сохранения тепла. К трубке подсоединен греющий кабель, напряжение в нем невысокое - всего 12 вольт. Два электромеханических клапана обес­печивают не только поступление воды, но и сброс ее остатков из ствола, чтобы она там не застаивалась и не замерзала. Если электроэнергию отключат, устройство может работать еще 12 часов. В Кургане всего 309 уличных колонок. До конца года планируется заменить 50. На их приобретение и установку ресурсоснабжающая организация потратит 9,2 миллиона рублей собственных средств. Если первая партия хорошо перезимует, модернизируют остальные.

Вообще-то в частном секторе областного центра есть возможность подключиться к центральному водоснабжению, но люди не спешат это делать - дорого. По подсчетам одного из хозяев, ему надо выложить не менее 50-70 тысяч руб­лей, чтобы завести трубу в дом. Правда, может выйти и дешевле, если идею поддержит вся улица. Но пока уговорить всех не удается. Тем не менее власти планируют до 15 декабря провес­ти инвентаризацию домовладений в частном секторе и выяснить, сколько человек готовы подключиться к централизованному водопроводу и оплатить необходимые расходы.