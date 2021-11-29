Рябков рассказал о подготовке к переговорам Путина и Байдена

Работа по подготовке переговоров между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом находится на продвинутой стадии, в скором времени ситуация по этому вопросу прояснится. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Я думаю, что в ближайшей перспективе вопрос прояснится​​​. Речь идет на данном этапе о контакте не очном, но от этого значимость мероприятия никак не уменьшается", - отметил дипломат. По словам Рябкова, любой контакт двух президентов, с учетом всех обстоятельств и проблем, которые есть в двусторонних отношениях и на международной арене, "станет очень крупной вехой".

Замминистра подчеркнул, что пока нет окончательной ясности, когда и в каком формате в итоге пройдет контакт между первыми лицами.

А вот переговоры между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном должны состояться в Стокгольме на полях встречи глав МИД ОБСЕ. "Мы сейчас согласовываем графики", - сообщил Рябков.