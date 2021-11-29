Рябков: Россия обязательно ответит на высылку своих дипломатов из США

Москва ответит на предстоящую новую высылку российских дипломатов из США. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Мы предупредили американцев, что во избежание дальнейшего сокращения персонала здесь, мы не можем не отвечать", - отметил он, передает РИА Новости. И призвал США остановиться.

Ранее сообщалось, что 27 российским дипломатам с семьями придется покинуть США 30 января 2022 года. И столько же сотрудников уедут 30 июня.

Также Сергей Рябков рассказал, что переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с американским коллегой Энтони Блинкеном пока прорабатывается.