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29.11.2021 16:10
Рубрика: Власть

Рябков: Россия обязательно ответит на высылку своих дипломатов из США

Замглавы МИД России Сергей Рябков. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Замглавы МИД России Сергей Рябков. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Замглавы МИД России Сергей Рябков. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва ответит на предстоящую новую высылку российских дипломатов из США. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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"Мы предупредили американцев, что во избежание дальнейшего сокращения персонала здесь, мы не можем не отвечать", - отметил он, передает РИА Новости. И призвал США остановиться.

Ранее сообщалось, что 27 российским дипломатам с семьями придется покинуть США 30 января 2022 года. И столько же сотрудников уедут 30 июня.

Также Сергей Рябков рассказал, что переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с американским коллегой Энтони Блинкеном пока прорабатывается.

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