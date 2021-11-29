Рогозин: Россия должна запустить станцию к Венере до 2030

Россия должна запустить станцию к Венере до 2030 года, иначе "вывалится" из тройки великих космических держав. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что РФ и США подтвердили намерения об организации совместной миссии на планету. Миссия будет называться "Венера-Д".

По словам Рогозина, если США откажутся от участия в проекте, РФ все равно реализует его. Правда, в этом случае аппарат будет иметь другой функционал.

Предыдущая комплексная программа исследования Венеры была реализована в СССР. США бывали на орбите Венеры трижды, в последний раз - в 1990 году, когда орбитальный полет у Венеры совершил зонд Magellan.