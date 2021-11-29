Роскомнадзор составил список компаний, подпадающих под "закон о приземлении"

Роскомнадзор составил перечень иностранных компаний, подпадающих под действие так называемого "закона о приземлении", - среди них Google, Apple, Meta (Facebook), TikTok, Zoom, Twitter, Twitch, Viber и др. Для взаимодействия с властями они должны зарегистрироваться в специальном личном кабинете.

Основное требование закона N 236-ФЗ о деятельности иностранных лиц в интернете на территории РФ - создание к 1 января 2022 года уполномоченных представительств, с которыми Роскомнадзор будет взаимодействовать по вопросам соблюдения законодательства. Распространяется это требование на компании с суточной аудиторией в РФ 500 тыс. пользователей и более, публикующие информацию на русском языке, получающие денежные средства от российских граждан и юрлиц, и если на этом ресурсе распространяется реклама, направленная на россиян.

Также компании должны разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями и рекомендованный Роскомнадзором счетчик посещаемости. При этом ИТ-гиганты обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство в соответствии с требованиями регулятора. Среди них - детская порнография, информация о продаже наркотиков, призывы к суициду, материалы организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, призывы к массовым беспорядкам и пр.

За несоблюдение требований компании ждут санкции. В частности, маркировка сайтов в поисковиках информацией о неисполнении законодательства, исключение из выдачи поисковиков, запрет на рекламу ресурсов-нарушителей в России и на размещение на них рекламы. Возможен запрет на переводы денежных средств, прием платежей, а также частичная и полная блокировка ресурсов в России.

"Санкции к тем, кто не выполнит требования закона, безусловно будут. Они будут идти по нарастающей. И несмотря на тишину, известно, что Google, который уже прочувствовал на себе многие моменты, начал размещаться в российских дата-центрах и делает все, чтобы соответствовать требованиям закона", - отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он напомнил о законе о владении СМИ иностранцами. По его словам, тогда тоже мало кто верил, что государство пойдет до конца, но власти сумели настоять на своем и добились результата.

Перечень компаний открытый, его могут пополнить и другие участники рынка. Так, по словам зампреда Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина, в списке вполне может оказаться "Википедия", если решит монетизировать свою деятельность в России. По его словам, "Википедия" сейчас присматривается к вариантам запуска рекламы как в Telegram.

Глава Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн напомнил, что есть масса примеров того, как иностранные компании открывают полноценные представительства в нашей стране. В их числе AliExpress, iHerb, Huawei Technologies и другие. По словам Хинштейна, руководство этих компаний говорит, что от открытия представительств выиграли обе стороны - и сами компании, и пользователи.

По словам главы агентства TelecomDaily Дениса Кускова, во многих странах существуют локальные представительтва крупнейших IT-компаний, таких как Apple и Facebook. И нет оснований для того, чтобы у нас было как-то иначе.

"Это нормально, когда государство хочет, чтобы все компании, работающие и зарабатывающие хорошие деньги в нашей стране, платили налоги. Чтобы они были доступны для органов государственной власти. Потому что сейчас воздействовать на тот же Facebook просто невозможно. Все вопросы по удалению противозаконного контента, по восстановлению незаконнно удаленного контента - все это отсылается письмами в США и остается без ответа", - рассказал Денис Кусков.