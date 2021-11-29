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Текст:   Василий Кошкин 
09:32 29.11.2021

Россиян предупредили о штрафах за брошенный в подъезде мусор

Россиянам, которые оставляют мусор в подъезде, грозят сразу два штрафа, общая сумма наказания может достигать пяти тысяч рублей. Об этом РИА Недвижимость рассказал юрист Игорь Татарович.

Фото: iStock
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Так, штраф до трех тысяч рублей грозит за нарушение санитарных норм или правил пожарной безопасности. Плюс за строительный мусор могут оштрафовать еще на 1-2 тысячи рублей. Дополнительное наказание грозит за выброс легковоспламеняющихся предметов - 2-3 тысячи рублей.

По словам юриста, пожаловаться на мусор можно в управляющую компанию или ТСЖ. Если беседы с жильцом не приведут к результату, то жалобу можно подать в Роспотребнадзор и пожарную инспекцию.

"Даже если строительный мусор уберут после заявления в Роспотребнадзор или пожарную инспекцию, но доказательств нарушения чистоты и захламления будет достаточно, то виновных оштрафуют на основании предоставленных материалов", - отметил Татарович.

В случае с мусорными пакетами, которые дильцы оставляют в подъездах, то в этом случае порядок действий тот же, что и в случае со строительным мусором.

При этом юрист посоветовал не оставлять записок с обращением к соседям - указание номера квартиры грозит штрафом за нарушение закона о персональных данных (штраф составляет 5-10 тысяч рублей).

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