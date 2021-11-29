Россиян предупредили о штрафах за брошенный в подъезде мусор

Россиянам, которые оставляют мусор в подъезде, грозят сразу два штрафа, общая сумма наказания может достигать пяти тысяч рублей. Об этом РИА Недвижимость рассказал юрист Игорь Татарович.

Так, штраф до трех тысяч рублей грозит за нарушение санитарных норм или правил пожарной безопасности. Плюс за строительный мусор могут оштрафовать еще на 1-2 тысячи рублей. Дополнительное наказание грозит за выброс легковоспламеняющихся предметов - 2-3 тысячи рублей.

По словам юриста, пожаловаться на мусор можно в управляющую компанию или ТСЖ. Если беседы с жильцом не приведут к результату, то жалобу можно подать в Роспотребнадзор и пожарную инспекцию.

"Даже если строительный мусор уберут после заявления в Роспотребнадзор или пожарную инспекцию, но доказательств нарушения чистоты и захламления будет достаточно, то виновных оштрафуют на основании предоставленных материалов", - отметил Татарович.

В случае с мусорными пакетами, которые дильцы оставляют в подъездах, то в этом случае порядок действий тот же, что и в случае со строительным мусором.

При этом юрист посоветовал не оставлять записок с обращением к соседям - указание номера квартиры грозит штрафом за нарушение закона о персональных данных (штраф составляет 5-10 тысяч рублей).