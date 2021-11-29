"Российская газета" приглашает на non/fictio№23

В ярмарке принимают участие более 300 крупных и малых издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры из 29 стран. Среди них традиционно "Российская газета". На стенде Е-24 посетителям предлагается оформить подписку на любые издания "РГ" по специальным ценам и получить подарки.

В программе non/fictio№23 около 400 мероприятий, которые в течение всех пяти дней будут проходить в режиме нон-стоп на девяти дискуссионных площадках. Не будет исключением и участие "Российской газеты", авторы которой представят в рамках программы свои книжные шедевры.

Приглашаем вас на презентации книг авторов "Российской газеты":

02 декабря Зона семинаров №3

15:00 - 15:45 Презентация книги Семена Экштута "Если выпало в империи родиться"

"Если выпало в Империи родиться" и жить образованному, мыслящему и наделенному чувством собственного достоинства человеку, то ему трудно сочетать службу Империи с интересами своей частной жизни. Дочь Петра Великого, императрица Елизавета Петровна, утверждала, что "должность" выше "приватности"! А служба Империи есть служба Отечеству. В конце первой четверти XIX века начало формироваться иное умонастроение: противостояние Империи и есть подлинное служение Отечеству. Империя отождествлялась с самовластьем. Исследователи возвеличивали тех, кто пал в борьбе с самовластьем, и игнорировали фигуры первого и второго плана, созидавшие Россию. Со временем начали появляться исследования, позволившие посмотреть на давно прошедшее время под новым ракурсом, дабы избавиться от былых заблуждений. О них и идет речь в книге.

Семен Экштут - автор, заместитель шеф-редактора журнала "Родина", доктор философских наук

Ольга Чагадаева - редактор журнала "Родина", кандидат исторических наук

16:15 - 17:00 Презентация книги "Диагноз от Краснопольской. Беседы о главном со звездами медицины"

"Российская газета" и "Бослен" представят книгу, которая сложилась из интервью ведущего российского журналиста Ирины Григорьевны Краснопольской со светилами отечественной медицины. Каждый из них достоин и книги, и общественного поклонения.

В книгу вошли около 30 диалогов как принципиальная возможность выразить благодарность всем отечественным медикам, которые в нелегкую эпоху дали всем нам понять, кто чего стоит. Краснопольская знала это всегда.

Ирина Краснопольская - автор, обозреватель "Российской газеты"

Ядвига Юферова - модератор, заместитель главного редактора "Российской газеты"

Информацию о проходе, времени работы ярмарки вы найдете здесь.

Мы ждем гостей ярмарки на презентации книг авторов "Российской газеты", а также приглашаем к нам на стенд Е-24, где можно оформить подписку на все издания "Российской газеты" по специальным ценам.

До встречи на Международной ярмарке интеллектуальной литературы!