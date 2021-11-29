Российские сенаторы: Саммит "За демократию" может стать трибуной для русофобов

Попытки американских политиков навязать другим странам собственные правила не имеют никакого отношения к демократии, убежден председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

На заседании комиссии в понедельник Климов напомнил, что скоро исполнится 40 лет с момента, когда Генассамблея ООН приняла Декларацию о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств. В 1981-м США отказались признавать документ, при этом на 9-10 декабря запланирован "саммит за демократию" без участия России и Китая. "Не удивлюсь, если среди тех, кто получит слово в рамках декабрьского полит-шоу, окажутся откровенные русофобы, включая прямых ставленников США в противодействии России, - продолжил сенатор. - Все это, несомненно, будет опять прикрываться мантрами про демократию, необходимость демократических революций и гуманитарных интервенций".

По мнению главы комиссии, показательны массированные вбросы об "агрессии" России против Украины, которые направлены на слом системы евробезопасности. "Эти попытки также не имеют и не могут иметь ни малейшего отношения к демократии, правам человека и верховенству закона", - заявил законодатель.

Андрей Климов предложил консолидировать международную общественность для защиты подлинного народовластия, свободы и независимости. "Следует настойчиво разъяснять гражданам нашей страны истинные цели современных заморских "демократизаторов", какими бы косметическими средствами, декорациями и массовками они ни маскировали свою имперскую, неоколониальную политику", - добавил он.

Вмешательство западных держав и некоторых международных профильных объединений во внутренние дела России, в том числе и в выборы, стало системным и высокотехнологичным, констатировал член Центризбиркома Игорь Борисов. "К сожалению, мы понимаем, что попытки воздействовать на наши выборы не прекратятся и будут продолжены с той или иной степенью интенсивности. Яркий пример - внесенный 19 сентября этого года проект резолюции конгрессменов США, которые предложили не признавать еще не назначенные будущие выборы", - пояснил представитель ЦИК.

По оценке замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Соединенные Штаты тратят значительные средства на финансирование проектов, способствующих протестным, сепаратистским настроениям, чтобы дестабилизировать внутреннюю обстановку в России. Причем такие шаги американская сторона предпринимает под видом содействия укреплению демократических институтов и гражданского общества, а информационная война ведется по всем линиям, в том числе в социальных сетях и мессенджерах. Западные партнеры постараются раскрутить предстоящий саммит, используя ресурсы собственного влияния на мировые СМИ и высокий уровень работы в области пиара.

Следует настойчиво разъяснять гражданам нашей страны истинные цели современных заморских "демократизаторов"

"По большому счету ситуация настолько многосложна, многокомпонентна и содержит столько привходящих факторов, что здесь надо просто уверенно и спокойно работать по своей повестке дня, и думаю, что у нас будут хорошие результаты", - отметил дипломат. Он уверен, что во взаимодействии с Совфедом и научными политологическими центрами удастся найти способы, как противопоставить нападкам и проявлениям злонамеренной деятельности.