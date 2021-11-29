Российские сенаторы: Саммит "За демократию" может стать трибуной для русофобов

Новости

Москву накрыл мощный ливень 00:52
В Екатеринбурге скончалась экс-редактор портала Е1 Наталья Попова 00:32
Не менее пяти человек погибли во время урагана в Стамбуле 29.11.2021
Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ 29.11.2021
В Австрии планируют штрафовать за отказ от вакцинации 29.11.2021
Новое лекарство "МИР-19" будет эффективным против штамма "омикрон" 29.11.2021
В Японии ученые вылечили обезьяну от ВИЧ 29.11.2021
376 453 человека в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 29.11.2021
Первое совместное учение ВМФ России и ВМС стран АСЕАН пройдет в Индонезии 29.11.2021
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе 29.11.2021
Захарова: Гумпомощь Донбассу не противоречит Минским соглашениям 29.11.2021
Песков назвал ответственных за возможные ограничения по "омикрон"-штамму 29.11.2021
В Крыму ураганный ветер оставил без электричества 56 тысяч человек 29.11.2021
Гинцбург: Детскую вакцину от ковида надо включить в нацкалендарь прививок 29.11.2021
В Крыму ослабили антиковидные ограничения 29.11.2021
Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявили в Испании 29.11.2021
МЧС Крыма предупредило об усилении ветра до ураганного 29.11.2021
В Москве завершился международный фестиваль, посвященный 700-летию Данте 29.11.2021
Генконсульство: Россиян среди погибших в результате урагана в Стамбуле нет 29.11.2021
МВД просит продлить арест бывшей замминистра просвещения Марине Раковой 29.11.2021
МИД РФ возложил ответственность на НАТО за происходящее на границе Беларуси 29.11.2021
В Крыму сильный ветер обесточил города и повалил деревья 29.11.2021
Криштиану Роналду не приедет на церемонию вручения "Золотого мяча" 29.11.2021
Суд арестовал водителя BMW, которого задерживали со стрельбой в Москве 29.11.2021
Суд оштрафовал Google еще на 3 миллиона рублей 29.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
29.11.2021 23:25
Рубрика: Власть

Российские сенаторы: Саммит "За демократию" может стать трибуной для русофобов

Текст: Дмитрий Гончарук
Российская газета - Столичный выпуск № 271(8622)
Попытки американских политиков навязать другим странам собственные правила не имеют никакого отношения к демократии, убежден председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

На заседании комиссии в понедельник Климов напомнил, что скоро исполнится 40 лет с момента, когда Генассамблея ООН приняла Декларацию о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств. В 1981-м США отказались признавать документ, при этом на 9-10 декабря запланирован "саммит за демократию" без участия России и Китая. "Не удивлюсь, если среди тех, кто получит слово в рамках декабрьского полит-шоу, окажутся откровенные русофобы, включая прямых ставленников США в противодействии России, - продолжил сенатор. - Все это, несомненно, будет опять прикрываться мантрами про демократию, необходимость демократических революций и гуманитарных интервенций".

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

По мнению главы комиссии, показательны массированные вбросы об "агрессии" России против Украины, которые направлены на слом системы евробезопасности. "Эти попытки также не имеют и не могут иметь ни малейшего отношения к демократии, правам человека и верховенству закона", - заявил законодатель.

Андрей Климов предложил консолидировать международную общественность для защиты подлинного народовластия, свободы и независимости. "Следует настойчиво разъяснять гражданам нашей страны истинные цели современных заморских "демократизаторов", какими бы косметическими средствами, декорациями и массовками они ни маскировали свою имперскую, неоколониальную политику", - добавил он.

Вмешательство западных держав и некоторых международных профильных объединений во внутренние дела России, в том числе и в выборы, стало системным и высокотехнологичным, констатировал член Центризбиркома Игорь Борисов. "К сожалению, мы понимаем, что попытки воздействовать на наши выборы не прекратятся и будут продолжены с той или иной степенью интенсивности. Яркий пример - внесенный 19 сентября этого года проект резолюции конгрессменов США, которые предложили не признавать еще не назначенные будущие выборы", - пояснил представитель ЦИК.

По оценке замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Соединенные Штаты тратят значительные средства на финансирование проектов, способствующих протестным, сепаратистским настроениям, чтобы дестабилизировать внутреннюю обстановку в России. Причем такие шаги американская сторона предпринимает под видом содействия укреплению демократических институтов и гражданского общества, а информационная война ведется по всем линиям, в том числе в социальных сетях и мессенджерах. Западные партнеры постараются раскрутить предстоящий саммит, используя ресурсы собственного влияния на мировые СМИ и высокий уровень работы в области пиара.

Следует настойчиво разъяснять гражданам нашей страны истинные цели современных заморских "демократизаторов"

"По большому счету ситуация настолько многосложна, многокомпонентна и содержит столько привходящих факторов, что здесь надо просто уверенно и спокойно работать по своей повестке дня, и думаю, что у нас будут хорошие результаты", - отметил дипломат. Он уверен, что во взаимодействии с Совфедом и научными политологическими центрами удастся найти способы, как противопоставить нападкам и проявлениям злонамеренной деятельности.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе
Захарова: Гумпомощь Донбассу не противоречит Минским соглашениям
МИД: Постпредство РФ при НАТО в Брюсселе вряд ли возобновит работу
Центр Гамалеи пообещал разработать вакцину от омикрона за 10 дней
Генконсульство: Россиян среди погибших в результате урагана в Стамбуле нет
Госдума приняла новый бюджет
Песков назвал крайний срок пресс-конференции Путина