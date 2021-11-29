С 2022 года пособия по беременности будут начисляться автоматически

Также проактивно будет предоставляться единовременное пособие при рождении ребенка - на основании сведений из единого государственного реестра ЗАГС. Фонд социального страхования станет перечислять выплаты гражданам напрямую.

"Внедрение социального казначейства позволит сделать так, чтобы люди получали всю необходимую помощь, которая положена по закону, без каких-либо трудностей. Это тем более важно для людей, только что перенесших болезнь, или молодых мам, совсем недавно родивших малыша. Они не могут и, главное, не должны ходить по инстанциям и оформлять пособие. Им нужно заботиться о ребенке", - подчеркнул Мишустин.