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29.11.2021 13:14
Рубрика: Власть

С 2022 года пособия по беременности будут начисляться автоматически

Текст: Владимир Кузьмин
С 1 января 2022 года граждане смогут автоматически получать выплаты по временной нетрудоспособности либо по беременности и родам на основании только электронного больничного листа, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Все медицинские организации должны будут их размещать в федеральной информационной системе "Соцстрах", - пояснил он на оперативном совещании со своими заместителями.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
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Также проактивно будет предоставляться единовременное пособие при рождении ребенка - на основании сведений из единого государственного реестра ЗАГС. Фонд социального страхования станет перечислять выплаты гражданам напрямую.

"Внедрение социального казначейства позволит сделать так, чтобы люди получали всю необходимую помощь, которая положена по закону, без каких-либо трудностей. Это тем более важно для людей, только что перенесших болезнь, или молодых мам, совсем недавно родивших малыша. Они не могут и, главное, не должны ходить по инстанциям и оформлять пособие. Им нужно заботиться о ребенке", - подчеркнул Мишустин.

Власть Работа власти Экономика Пенсии и пособия Правительство Председатель Правительства

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