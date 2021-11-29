Северный флот успешно испытал ракету "Циркон"

В понедельник экипаж фрегата "Адмирал Горшков" Северного флота вновь испытал новейшую гиперзвуковую противокорабельную ракету 3М22 "Циркон". Стрельба велась из Белого моря по надводной цели. По сообщению Минобороны России, полет ракеты соответствовал заданным параметрам - это подтвердили данные объективного контроля. "Циркон" точно поразил мишень на дальности более 400 километров.

В ведомстве напомнили, что предыдущий испытательный пуск противокорабельной ракеты 3М22 "Адмирал Горшков" успешно выполнил две недели назад. А если говорить в целом, то "Циркон" наши военные тестировали в море около десятка раз. Причем "Циркон" пускали не только по морским объектам, но и по наземной цели. Не только с корабля, но и с подлодки "Северодвинск". Вот почему в минобороны подчеркнули - очередную стрельбу с фрегата организовали в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия.

Все говорит о том, что новейшую ракету скоро примут на вооружение флота. Не случайно в августе этого года военное ведомство на форуме "Армия-2021" заключило с корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" контракт на поставку 3М22 российскому ВМФ.

Известен даже первый штатный носитель гиперзвукового ракетного комплекса. Это фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко". Корабль имеет на борту 16 вертикальных пусковых установок УКСК 3С14. Их универсальность в том, что они подходят как для пуска крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", так и для стрельбы "Цирконами". Что касается подлодок, то гиперзвуковыми ракетами собираются оснащать атомные субмарины проекта 885 "Ясень" и их модернизированные варианты с литерой "М".