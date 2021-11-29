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29.11.2021 22:57
Рубрика: Общество

Сюжеты Ветхого завета с юмором пересказали на экране смартфона

Текст: Сусанна Альперина
В интернете показали первые эпизоды нового скринлайф-сериала Тимура Бекмамбетова, снятого по мотивам библейских историй. "РГ" писала об этом проекте, когда его впервые презентовали в Москве, отмечая, что снят он с хорошим чувством юмора.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

В Сеть выложили первые две серии этой продюсерской работы Тимура Бекмамбетова. Сериал называется iBible. В нем сюжеты Ветхого завета перенесены на экран смартфона и пересказаны на современный лад в формате скринлайф.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Библия для смартфонов Бекмамбетова вошла в программу кинофестиваля

Бог в iBible пользуется для сотворения Вселенной смартфоном - зрители видят только его экран, где с помощью интерфейса самых популярных приложений - от Google Maps и Instagram до Tinder - воссоздаются хрестоматийные библейские истории: Адама и Евы, Каина и Авеля, Ноева ковчега и других всем известных персонажей.

Каждая история рассказана в сверхкоротком формате - от 2 до 4 минут - подстать вертикальным "сториз" в Instagram или Tiktok. Визуальный язык соцсетей и популярный приложений сочетается в iBible с отсылками к живописным работам на библейские темы художников Ренессанса, а музыкальный ряд состоит из классических произведений. "iBible - трибьют эпохи соцсетей и смартфонов в адрес вечных сюжетов мировой культуры, выполненный с изрядной долей юмора и максимально бережно к первоисточникам", - утверждают создатели. Их, кстати, консультировали ведущие историки и искусствоведы.

Тимур Бекмамбетов стал режиссёром первого пилотного эпизода, остальные серии были созданы в соавторстве с Ольгой Киангели, Романом Непомнящим ("Последний министр", "Он - дракон") и Андреем Шугаевым ("Профиль"). Озвучил iBible актёр и телеведущий Арсений Попов. Проект создан при поддержке Института развития Интернета.

"Мы, как и художники разных времен и поколений, которые обращались к великим библейским сюжетам и героям, пытаемся вписать их в современный контекст, рассказать их языком новой цифровой и экранной реальности. iBible -это, с одной стороны, попытка пересказать вечные сюжеты так, как до нас никто не делал, придать им новое -цифровое измерение. А с другой стороны - это всего лишь оммаж великим произведениям от современных цифровых художников с присущими интернет-культуре пост- и метаиронией. Этот проект просветительско-образовательной направленности, ведь сюжеты Ветхого завета - основа всей западной культуры", -комментирует Тимур Бекмамбетов.

Первую серию можно посмотреть по ссылке.

Общество Религия

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