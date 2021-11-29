"Солнечные супербури" могут вызвать апокалипсис в интернете

Крупномасштабные вспышки на солнце могут стать причиной массовых отключений интернета, которые охватят весь мир и могут продолжаться до нескольких месяцев.

Об этом говорится в исследовании Сангиты Абду Джиоти, доцента кафедры компьютерных наук Калифорнийского университета в Ирвайне (США).

В опубликованном докладе говорится, что от возмущений геомагнитного поля в большей степени пострадают подводные кабели, проложенные по дну океанов, в то время как наземным линиям связи достанется не так сильно.

Отмечается, что крупные вспышки на Солнце могут происходить раз в сто лет, и очередная повышенная геомагнитная активность может произойти в обозримом будущем.