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"Солнечные супербури" могут вызвать апокалипсис в интернете

Текст:   Антон Благовещенский
29.11.2021,  
12:22
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Крупномасштабные вспышки на солнце могут стать причиной массовых отключений интернета, которые охватят весь мир и могут продолжаться до нескольких месяцев.

Об этом говорится в исследовании Сангиты Абду Джиоти, доцента кафедры компьютерных наук Калифорнийского университета в Ирвайне (США).

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В опубликованном докладе говорится, что от возмущений геомагнитного поля в большей степени пострадают подводные кабели, проложенные по дну океанов, в то время как наземным линиям связи достанется не так сильно.

Отмечается, что крупные вспышки на Солнце могут происходить раз в сто лет, и очередная повышенная геомагнитная активность может произойти в обозримом будущем.

интернет
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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