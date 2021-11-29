Сотовая связь переходит на отечественное оборудование

К 2023 году отечественные производители сетевого оборудования должны представить рынку образцы базовых станций для сетей 5G. Годом ранее - в 2022 году - рынок ожидает увидеть образцы оборудования для сетей 4G, которые операторы должны использовать для модернизации существующих сетей связи и строительства новых. Таково условие продления лицензий на предоставляемые частоты. Однако первые тесты вызвали опасения в срыве сроков реализации программы.

Концепцию "частоты в обмен на импортозамещение" минцифры сформулировало в августе 2021 года накануне истечения срока действия лицензий на частоты. Операторы согласились с тем, что будут с 1 января 2023 года использовать при строительстве LTE-сетей только оборудование, которое входит в реестр российской электроники. Также они обязаны применять российский софт, входящий в реестр отечественного программного обеспечения (ПО). До 8 сентября 2024 года операторы обязаны обеспечить покрытием LTE все населенные пункты, где более 1000 жителей. И до 8 сентября 2031 года обеспечить покрытием сетями LTE 99,9% федеральных трасс.

Реализовать все эти задачи без поддержки государства операторы не смогут - это очевидно всем участникам рынка. Как заявил глава ведомства Максут Шадаев, "с точки зрения модернизации сетей - у них (операторов. - "РГ") все меньше ресурсов, чтобы своевременно эту модернизацию проводить, потому что источников финансирования нет. Мы будем обсуждать, как сделать так, чтобы инвестиционная активность операторов, при всех требованиях государства, была на должном уровне".

Пока образцов оборудования такого типа фактически не существует. В феврале 2021 года корпорация "Ростех" показала первую отечественную базу 4G. Модель R45F поддерживает сети LTE и LTE-A, разработчик - компания "ГлобалИнформСервис". Станция работает в диапазоне 450 МГц, который практически не используют операторы связи.

Главная проблема в отсутствии возможности планировать закупки оборудования, так как непонятно, сколько его будет и каких спецификаций. Таких станций, как R45F, должны быть десятки, с разными характеристиками и возможностями.

"Результаты опросов поставщиков и испытаний не показали минимально требуемой функциональности для принятия решений об эксплуатационной применимости доступного отечественного оборудования БС LTE в действующих сетях. К сожалению, на сегодня операторы не в состоянии перейти к этапу полевых и межвендорных испытаний, начать работы по планированию будущих сайтов на отечественном оборудовании и инициировать корпоративные закупочные мероприятия", - говорится в письме, которое руководители "большой четверки" операторов и "Ростелекома" направили в минцифры (есть у "РГ").

В минцифры и минпромторге сообщили "РГ", что после ознакомления с письмом будут готовы к совместной работе с отраслью для достижения общих целей по переходу операторов связи на отечественное телекоммуникационное оборудование.

Операторов беспокоит невозможность организовать необходимые процессы по закупкам оборудования, которые займут 6-12 месяцев, прежде чем произведенная и закупленная техника начнет поступать в их распоряжение, сообщил "РГ" собеседник на рынке. В этой ситуации даже необходимость предоставить гарантии закупок, под которые будет резервироваться производство, о чем ранее говорил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, не кажется большой проблемой. Тем более что аналогичные требования предъявляют и другие производители. Еще одной препоной станет интеграция существующего ПО и нового, с которым будут работать отечественные базовые станции.

По оценкам экспертов, смещение сроков вывода в эксплуатацию оборудования для сетей 4G может затормозить и строительство сетей 5G.

Как сообщили "РГ" в минпромторге, 2024 г. в России должно быть произведено не менее 10 тыс. базовых станций на отечественном оборудовании для создания мобильных сетей связи 5G/IMT-2020 (IMT - International Mobile Telecommunications, международная подвижная связь). Развернуть их планируется не менее чем в 10 городах.

Разработками активно занимаются предприятия госкорпорации "Ростех": "Спектр", "Булат", Концерн "Созвездие", Концерн "Автоматика" и другие как на базе собственного научно-технического задела, так и с привлечением в кооперацию иностранных партнеров при обеспечении необходимых условий локализации производства и необходимого уровня информационной безопасности.

"Спектр" разрабатывает решение в области 5G без иностранных разработок. При этом компания рассматривает возможность сотрудничества с международными компаниями, однако речь идет об использовании отдельных компонентов, не влияющих на критическую часть оборудования.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, концепция отечественного производства сетевого оборудования напоминает китайскую: закрыть рынок и допускать на него только тех, кто готов делиться технологиями и правами на них внутри страны. "Для государства локализация оборудования - это возможность создать задел для производства на будущее. Это китайский подход, который уже показал свою эффективность. У нас нет людей, умеющих работать с такой электроникой, им было неоткуда взяться. Сейчас же они постепенно будут появляться, как результат, в перспективе 5-10 лет можно говорить о том, что в реальности может появиться наша инфраструктурная электроника", - уверен Муртазин.

Концепция локализации предполагает возможность использования компетенций, лицензий и наработок иностранных компаний для создания российского оборудования.

Президент Huawei в регионе Евразия Дэниел Чжоу рассказал "РГ", что компания ведет переговоры с правительством, с операторами связи и с прочими партнерами, которые смогут организовать локализацию базовых станций. "По числу патентов на решения для LTE и 5G у Huawei сейчас 20% рынка. В первую очередь нам надо найти локального партнера, который обладает необходимыми компетенциями. Вторым этапом станет разработка оборудования, которое подойдет под требования правительства и устроит операторов", - пояснил стратегию Дэниел Чжоу.

Первым шагом в направлении локализации оборудования стало сотрудничество с Sitronics Group. Дэниел Чжоу рассказал, что права на технологии по производству серверов на x86 архитектуре были переданы российскому партнеру и сейчас в месяц выпускается 1500 устройств. Как сообщили в Sitronics Group, речь идет о производстве полного цикла на новосибирском заводе "Лампирис".

В российском представительстве ZTE "РГ" сообщили, что пока рассматривают все возможности для развития сотрудничества с компаниями, обладающими компетенциями по производству сетевого оборудования. Ключевым станет вопрос экономически целесообразных объемов закупки локализованного оборудования.

"Основной вопрос остается прежним: готовность операторов подтвердить определенный объем закупок "российского" оборудования в перспективе 5-10 лет, а также его перечень (в отношении RAN - 4G или 5G). Экономическая целесообразность появится, если объем закупок будет на уровне не менее 20-50 тыс. базовых станций", - пояснил Тигран Погосян, старший вице-президент "ЗТИ-Связьтехнологии" (ZTE Россия).

Как отметил в разговоре с "РГ" руководитель центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух, все выглядит очень неплохо, пока не встает вопрос о количестве произведенного оборудования. Если крупные производители и даже минпромторг говорят о десятках тысяч устройств, то отечественные производители пока оперируют сотнями и тысячами. По мнению эксперта, необходимо решить вопрос доступности дополнительного финансирования, которое понадобится при размещении заказов на производство микросхем и чипов.