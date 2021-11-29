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29.11.2021 15:48
Рубрика: Происшествия

Совбез РФ: В 2021 году отмечен рост половых преступлений против детей

Текст: Иван Егоров
Потерпевшими от преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы за январь-июнь 2021 года признаны 6 570 детей. Это на 12% больше чем в 2020 году, когда пострадал 5 861 ребенок.

Такие шокирующие данные были озвучены на состоявшейся в Москве межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по общественной безопасности. В связи с этим было признано необходимым усилить административный надзор за освободившимися после отбытия наказания за преступления, совершенные в отношении подростков.

Фото: <a href="https://www.belta.by" rel="nofollow" target="_blank">Белта</a>
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В целом участники комиссии отметили, что ситуация, связанная с защитой несовершеннолетних от криминальных проявлений и вовлечения их в преступную деятельность, остается сложной. В частности, сохраняется негативная тенденция, связанная с ростом суицидов среди подростков. По данным Совета безопасности, за первые шесть месяцев этого года зафиксировано 3 064 попыток самоубийств и самоубийств несовершеннолетних, что почти на 43% больше чем в 2020 году - тогда их было 2 146.

Как считают эксперты, увеличение числа подобных трагедий во многом связано с активной пропагандой в соцсетях тематики суицида. Так, в настоящее время в Сети действует множество "клубов самоубийств". По мнению экспертов, основные причины, которые способствуют совершению преступлений против детей, связаны прежде всего с их безнадзорностью. Также на это влияют конфликты с родителями и сверстниками и неблагоприятная социальная среда.

В то же время участники комиссии Совбеза отметили, что на этом фоне благодаря проделанной межведомственной работе за последние десять лет уровень подростковой преступности сократился в России более чем в два раза - с 78 548 до 37 771.

Так, по итогам первого полугодия количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось более чем на 17% - с 17 882 до 14 810. В том числе стало меньше особо тяжких - 950 (1 096 в прошлом году) и тяжких преступлений 3 563 (3 774). По данным криминальной статистики, число несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений, также снизилось на 15% - с 16 196 до 13 767.

Сейчас органы, отвечающие за профилактику безнадзорности, ведут превентивную борьбу, выявляя факты вовлечения детей и подростков в противоправную деятельность. На постоянной основе проводится мониторинг субкультурной среды и деятельности молодежных и юношеских организаций с целью недопущения распространения среди несовершеннолетних экстремистских и иных антиобщественных проявлений.

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Позитивным шагом стало признание экстремистской и запрещенной в РФ деструктивной криминальной субкультуры АУЕ. Сейчас о выявлении ее адептов слышно уже не в школьных дворах, а в основном только в местах заключения. Да и то все реже и реже.

Пока еще проблемной остается тема "скулшутинга". Но, как показал недавний случай задержания подростка в Казани, подогревается она, как правило, извне, в частности, из Украины. И стоят за этим, как правило, не экзальтированные юноши, а продуманные спецслужбы иностранных государств. В том числе для противодействия такой деструктивной информации комиссия Совбеза выработала дополнительные меры. Они будут касаться блокировки в Сети информации со сценами насилия, агрессии и жестокости, а также распространения негативного контента, который побуждает подростков к противоправным или опасным для их жизни действиям.

Также была отмечена необходимость повышения уровня антитеррористической защищенности объектов образования с использованием передовых отечественных IT-технологий в сфере безопасности. В связи с этим Совбез поручил проработать вопрос о включении средств видеонаблюдения школ, колледжей и вузов в систему аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".

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