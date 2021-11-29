Создатели USB-C выступили против введения единого разъема в гаджетах

Главный операционный директор организации USB-IF, которая занимается разработкой и сертификацией стандартов USB, выступил против введения единого разъема в гаджетах в Европейском союзе. Об этом пишет портал newsbreak.com.

По словам Джеффри Рейвенкрафта, введение единого стандарта значительно замедлит технический прогресс. В частности, два стандарта, которые хочет ввести Еврокомиссия, уже устарели. Кроме того, в них не поддерживается новейшая зарядка мощностью 240 Вт. В Европе рассматривают только отдельные элементы USB C, а не стандарт в целом, добавил специалист.

Сейчас производители смартфонов устанавливают три различных разъема - это Lightning (его ставят на iPhone с 2012 года), USB-C (он появился в 2013 году, но стал популярен только в 2016 году) и micro-USB, который широко использовался с 2000 года. Это подтверждается статистикой: за 10 месяцев 2021 года самым популярным кабелем среди россиян стал USB-C (его выбирают 70% покупателей), далее следует Lightning (27%), а замыкает тройку лидеров micro-USB (всего 3%), рассказали "РГ" в пресс-службе МТС. Аналогичные тенденции отметили в пресс-службе "МегаФон": "Самым большим спросом пользуются кабели USB-C: за год продажи этой категории товаров выросли на 39% в штуках и 43% в деньгах. Далее по популярности следуют Lightning и micro-USB".

Однако до появления стандарта micro-USB в 2000 году ситуация на рынке мобильных телефонов была еще хуже. Каждый производитель, будь то Sony, Nokia или LG, ставил в мобильные телефоны свой разъем. И если кто-то забывал зарядку дома, то с большой долей вероятности он не мог воспользоваться зарядкой другого человека.

"В 2000-х годах Европейский союз собирался принять аналогичный закон, и тогда производители решили действовать на опережение - перейти на micro-USB, - рассказывает Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. - Тогда это сделали все, кроме Apple. Как и сегодня, были обсуждения, как Apple избежит перехода на новый стандарт, и в итоге компания не стала переходить на него. Но остальные производители перешли на micro-USB, и это было очень неплохо, поскольку пользователи получили если не единый стандарт, то единый разъем в гаджетах. Но тем не менее разъем отличался по вольтажу и другим параметрам. Фактически произошло то, что происходит - разъем один и тот же (USB C), но версии отличаются по параметрам".

Кроме разъемов комплектации гаджетов в разных странах отличаются адаптерами питания. Существует несколько типов вилок - американская, европейская, британская, израильская, австралийская, швейцарская. Например, американская и европейская вилки не совместимы друг с другом, поскольку в США и Европе разные типы розеток - если за океаном напряжение составляет 110 В, то в Европе принят стандарт 220 В. В том числе поэтому производители смартфонов приняли решение отказаться от комплектных адаптеров питания и продавать их отдельно.

"Продажи только сетевых зарядных устройств в России за 9 месяцев текущего года достигли 4,5 млн устройств и 5 млрд рублей, что больше год к году почти на 50% в количественном выражении и в 2,5 раза в деньгах. Средний чек составил 1,1 тыс. рублей. Растет популярность адаптеров питания стоимостью более 1,5 тыс. с мощностью от 18 Вт", - рассказали "РГ" в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо"