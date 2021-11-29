Специальные выплаты медикам за работу с коронавирусом хотят продлить

Это те выплаты, которые начисляются ежемесячно по сумме нормативных смен и полагаются врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорой помощи, работникам силовых ведомств, оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению коронавируса, а также членам летных экипажей воздушных судов санитарной авиации.

Так, врачам, среднему и младшему медперсоналу выездных бригад скорой помощи за смену полагается 2430, 1215 и 950 рублей соответственно. Их коллегам, работающим в стационарных условиях и патологоанатомических бюро - 3880, 2430 и 1215 рублей. Врачам, среднему и младшему медперсоналу, участвующим в оказании первичной медико-санитарной помощи, размер выплаты за смену составляет 2430, 1215 и 600 рублей. Такие же выплаты прописаны для медработников, не оказывающих помощь по диагностике и лечению коронавируса, но контактирующих с пациентами с установленным диагнозом.

Водители карет скорой помощи и члены летных экипажей, задействованных для транспортировки пациентов с коронавирусной инфекцией, за смену продолжат получать 1215 рублей, а фельдшеры, принимающие вызовы в скорой помощи, - 600 рублей.

Отмечается, что размер специальной социальной выплаты определяется с учетом районных коэффициентов, коэффициентов за работу в пустынных и безводных местностях, коэффициентов за работу в высокогорных районах