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29.11.2021 21:10
Рубрика: Экономика

Специальные выплаты медикам за работу с коронавирусом хотят продлить

Текст: Елена Манукиян
Специальные выплаты работникам здравоохранения, которые помогают больным коронавирусом, предлагают продлить до конца следующего года. Проект постановления правительства об этом, разработанный Минтрудом, проходит общественное обсуждение.
Пока не создана вакцина, медики пытаются помочь больным, используя уже известные лекарства. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Пока не создана вакцина, медики пытаются помочь больным, используя уже известные лекарства. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Пока не создана вакцина, медики пытаются помочь больным, используя уже известные лекарства. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Это те выплаты, которые начисляются ежемесячно по сумме нормативных смен и полагаются врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорой помощи, работникам силовых ведомств, оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению коронавируса, а также членам летных экипажей воздушных судов санитарной авиации.

Фото: iStock
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Так, врачам, среднему и младшему медперсоналу выездных бригад скорой помощи за смену полагается 2430, 1215 и 950 рублей соответственно. Их коллегам, работающим в стационарных условиях и патологоанатомических бюро - 3880, 2430 и 1215 рублей. Врачам, среднему и младшему медперсоналу, участвующим в оказании первичной медико-санитарной помощи, размер выплаты за смену составляет 2430, 1215 и 600 рублей. Такие же выплаты прописаны для медработников, не оказывающих помощь по диагностике и лечению коронавируса, но контактирующих с пациентами с установленным диагнозом.

Водители карет скорой помощи и члены летных экипажей, задействованных для транспортировки пациентов с коронавирусной инфекцией, за смену продолжат получать 1215 рублей, а фельдшеры, принимающие вызовы в скорой помощи, - 600 рублей.

Отмечается, что размер специальной социальной выплаты определяется с учетом районных коэффициентов, коэффициентов за работу в пустынных и безводных местностях, коэффициентов за работу в высокогорных районах

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