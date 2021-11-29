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29.11.2021 03:55
Рубрика: Происшествия

Суды стали реже отпускать заключенных условно-досрочно

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 270(8621)
Свежие данные Судебного департамента при Верховном суде: в этом году сократилось количество ходатайств об условно-досрочном освобождении. Соответственно, меньше заключенных выпущено раньше срока. При этом и суды реже стали говорить "да" в ответ на просьбы отпустить досрочно.

За шесть месяцев этого года было рассмотрено 33,8 тысячи ходатайств об условно-досрочном освобождении. Из них удовлетворено 15 тысяч. То есть согласие на ранний выход получено в 44 процентах случаев.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Справедливости ради надо ответить, что категоричное "нет" звучало 12,6 тысячи раз. В остальных случаях дела по каким-то причинам прекращались, возвращались, отзывались или передавались в другие суды.

Для сравнения: в прошлом году за шесть месяцев было рассмотрено 38,5 тысячи ходатайств об условно-досрочном освобождении. Как подсчитал советник Федеральной палаты адвокатов России Нвер Гаспарян, в прошлом году суды удовлетворяли 46,7 процента подобных ходатайств. Так что нельзя пока говорить о каком-то резком ужесточении подходов. Однако линия досрочных освобождений на данный момент идет вниз.

Хотя, как подчеркивает Нвер Гаспарян, в целом условно-досрочное освобождение - реально работающий процессуальный институт, позволяющий добиться прекращения исполнения уголовного наказания при соблюдении ряда условий, предусмотренных законом. Кроме того, Верховный суд России предпринимает серьезные усилия для совершенствования данного института.

Но проблемы есть. По словам Нвера Гаспаряна, на практике нередки случаи отказов нижестоящими инстанциями в условно-досрочном освобождении по надуманным основаниям. По его словам, суд может безосновательно прийти к выводу, что осужденный не встал на путь исправления, имеет недостаточное количество поощрений. При этом необходимое и достаточное количество поощрений никем не определено. Отказать в досрочном освобождении могут также, когда осужденный не признает вину, хотя данный критерий не является обязательным при разрешении ходатайства. И так далее: список причин для отказа можно продолжать еще долго, и, как правило, убедительных аргументов в их пользу не приводится.

ВС России особо указал: в случае тяжелой болезни осужденного надо освобождать при любом поведении

"В связи с этим необходимо разработать более четкие критерии для применения условно-досрочного освобождения", - заявил Нвер Гаспарян.

Другая проблема: судьи, как полагает адвокат, неохотно удовлетворяют ходатайства об освобождении осужденных в связи с тяжелой болезнью, опасаясь подозрений в заведомой тенденциозности и в коррупционном сговоре. По данным судебного департамента, в этом году судами было рассмотрено 3,7 тысячи ходатайств об освобождении от наказания в связи с тяжелой болезнью. Удовлетворено чуть больше тысячи таких ходатайств, или 27 процентов.

Советник Федеральной палаты адвокатов напомнил про новые разъяснения пленума Верховного суда России, которые призваны искоренить негативную практику.

Недавно Верховный суд специально указал, что суды должны освобождать тяжелобольного осужденного независимо от его поведения. Так что всем судьям страны дан четкий сигнал.

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