Связанная мумия обнаружена в подземной гробнице в Перу

В Перу археологи обнаружили захоронение возрастом около 800 лет, в котором находилась мумия доинкского периода. Особенностью этой мумии является то, что она оказалась крепко связанной веревками.

По сообщению The History Blog, отлично сохранившаяся доинкская мумия была обнаружена на археологическом участке Кахамаркилья, расположенном примерно в 20 км от Лимы.

Эксперты считают, что находка относится к культуре чакллы, которая развивалась в высокогорье Анд в период от 1200 до 800 лет назад. Поэтому предварительно возраст мумии определен как минимум в 800 лет. Установлено, что в гробнице был похоронен взрослый мужчина.

Его телу по существовавшей тогда традиции была придана сидящая поза эмбриона. Чтобы она сохранялась на протяжении веков, тело покойного было крепко связано веревками. Задумка себя оправдала - мумия до сих пор находится в той же позе, что и при погребении. Рядом с останками археологи обнаружили различный погребальный инвентарь, включая глиняную посуду, каменные орудия труда и остатки тыквы.

"Главной особенностью мумии является то, что все тело было связано веревками, - говорит археолог Питер ван Дален из государственного университета Сан-Маркос. - Кроме того, ее руки закрывают лицо. Это было частью местного похоронного ритуала".

По косвенным признакам ученые установили, что умерший был жителем высокогорных районов Анд. В настоящее время мумия отправлена на радиоуглеродное датирование, которое позволит уточнить ее возраст.

Археологический участок Кахамаркилья расположен на древнем торговом пути, соединяющем высокогорье Анд с городскими поселениями на побережье. Он был важным региональным центром торговли в период с 1000 по 1470 годы нашей эры.