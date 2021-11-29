Трамп рассказал, что помешало ему наладить отношения с Россией

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что внутриполитические распри не позволили ему наладить взаимодействие с Россией и добиться "очень хороших" результатов для обеих стран.

Из-за клеветы и нападок оппонентов Трампу было сложно взаимодействовать с некоторыми странами, особенно с РФ. "Вы знаете, мы могли бы сделать некоторые великие вещи с Россией, очень хорошие для нашей страны, хорошие также для России", - заявил в эфире Fox News бывший американский лидер.

Он напомнил о целой информационной кампании, развернутой в СМИ, по его дискредитации на посту главы государства: противники Трампа били по самому больному - якобы Москва повлияла на исход выборов в 2016 году. Именно поэтому во время своего правления Трамп не смог реализовать все задуманное в плане выстраивания прочных отношений с РФ. "Ты не мог этого сделать, потому что о тебе бы сказали: "О, он любит Россию". Эти люди больные", - высказал свое мнение экс-глава Белого дома.