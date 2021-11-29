Twitter провел прямой эфир, в котором певец Деруло рекламировал различные вещи

Популярный в конце 90-х годов формат "магазин на диване" переживает второе рождение. Но с одним значительным изменением - если раньше товары предлагалось купить по телевизору, то теперь это делается в Сети - в роли магазина выступает интернет-платформа, а в роли "ведущего" - популярный стример или блогер. Компания Twitter провела прямой эфир, в котором певец Джейсон Деруло полчаса рекламировал различные вещи, включая продукты, электронику и украшения для дома. "Проведение таких трансляций дает компаниям возможность для более точечного взаимодействия со своими клиентами", - пояснили в социальной сети.

Американская социальная сеть не первая применяет на практике подобный формат. Как ранее писала "РГ", несколько таких стримов успешно провели в Российском экспортном центре (РЭЦ), когда китайский блогер всего за два часа прямого эфира продал товаров на сотни миллионов рублей. России удалось продать "вагон" российского шоколада, мороженого, злаковых батончиков и других сладостей. По словам главы РЭЦ Вероники Никишиной, популярностью пользовались не только известные российские бренды, но и продукция небольших предприятий.

В 2020 году блогер Сюэ Ли, чья совокупная аудитория составляет 30 млн человек, провела подобный стрим на площадке Tmall. Тогда жители Китая приобрели товаров на 6 млн рублей, сделали 6000 заказов за 15 минут. В РЭЦ отмечают, что подобные прямые эфиры с блогерами - один из самых популярных способов продвижения товаров в Китае.

"Это суперактуальный формат, который вновь обретает популярность за счет социальных сетей, маркетплейсов и популярных стримеров, - говорит Ярослав Мешалкин, директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding. - Форма оплаты для привлеченных селебрити может быть разной - как фиксированный гонорар, так и процент от стоимости проданных товаров, который может доходить до 20%".

По словам эксперта, российские компании активно используют прямые эфиры в соцсетях для продвижения своих товаров. "Особенно популярен такой подход в дни распродаж, вроде Черной пятницы", - подчеркивает Мешалкин.

Стример может прорекламировать далеко не каждый товар, а только тот, что положительно воспримет его аудитория, продолжает Иван Самойленко, управляющий партнер коммуникационного агентства B&C. Рекламодатели тщательно изучают возраст и предпочтения подписчиков блогера, прежде чем обратиться к нему с предложением провести стрим. "Например, если подписчики приходят посмотреть прохождение видеоигр, то с большим доверием будут воспринимать рекламу гаджетов, компьютерной техники, мебели и товаров, посвященных популярным играм. Особенно высокой будет лояльность, если стример потом продолжит пользоваться прорекламированным товаром", - говорит специалист.

15 минут понадобилось блогеру чтобы подпсчики приобрели 6000 товаров

Перед стримом компании тщательно изучают возраст и предпочтения подписчиков, выбирая потенциально интересные им товары. "Это выгодно обеим сторонам: стример получает деньги за рекламируемые товары, а клиент экономит бюджет - получает точечную рекламу для людей, которые готовы ее слушать и хорошо относятся к стримеру. Еще одна выгода - рекламируемый бренд становится узнаваемым, и даже если покупатели сразу не приобретут товар, то охотнее будут присматриваться к нему, планируя следующую покупку", - заключает Самойленко.

Доход компании от проведения подобного стрима может быть от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов в зависимости от популярности привлекаемого стримера, объясняет Илья Овчаренко, CEO продюсерского центра Angry Electric Sheep. "Важен формат проводимого мероприятия - например, "магазин на диване" или же благотворительный эфир со звездой интернета". На итоговый заработок от проводимого стрима влияют и такие факторы, как харизма ведущего, репутация продавца, а также сами товары, которые предлагаются потребителю, добавляет блогер Денис Русаков.