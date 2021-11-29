Twitter возглавил Параг Агравал

Новым главой компании Twitter стал технический директор Параг Агравал. Об этом сообщает издание The Verge.

Напомним, что Джек Дорси уходит из Twitter уже во второй раз - первый раз это произошло в 2008 году. Потом он вернулся в компанию уже в 2015 году. "Я решил уйти из Twitter, поскольку компания готова развиваться дальше без своих основателей. Я глубоко доверяю мистеру Агравалу. Его работа в течение последних 10 лет изменила мир. Пришло время передать ему управление компанией", - заявил Дорси.

Новый генеральный директор Twitter Параг Агравал работает в социальной сети с 2011 года. Тогда он занимался рекламой, а в 2018 году занял пост технического директора.