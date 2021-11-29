Ученые обнаружили связь между погодой и распространением COVID-19

Ученые из Манчестерского университета обнаружили связь между погодой и распространением COVID-19. Отчет опубликован в издании Weather, Climate, and Society.

Актуальность исследования состоит в том, что многие вирусные респираторные заболевания имеют сезонные циклы, поэтому исследователи решили выяснить, как погодные условия могут повлиять на распространение коронавируса.

Они проанализировали 158 исследований. Примерно в половине случаев погодные условия не отражались. На основании остальных 78 исследований ученые смогли найти зависимость скорости распространения COVID-19 от температуры воздуха.

Так, с зимы до весны, когда в странах Азии идет нарастание температуры воздуха, наблюдалась вспышка COVID-19. Более высокая солнечная энергия была связана с сокращением распространения COVID-19, независимо от метода статистического анализа и географического положения. Причиной этого может быть активное ультрафиолетовое излучение и витамин D, либо инактивация вируса солнечным светом.

Эти выводы помогут в выработке дальнейшей стратегии борьбы с пандемией.