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29.11.2021 13:09
Рубрика: Общество

Ученые описали, как изменится внешность людей из-за глобального потепления

Текст: Алексей Рыбин

Ученые описали, как изменится внешность людей из-за глобального потепления. Результаты исследований на эту тему приводит египетское издание Sasapost.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Согласно теории эволюции, любой живой вид должен меняться для того, чтобы выжить в меняющихся природных условиях. Не является исключением, по мнению ряда ученых, и нынешнее глобальное потепление.

Так, один из авторов исследования под названием "Потепление климата заставляет животных "менять облик", биолог Сара Райдинг считает, что изменение климата и глобальное потепление ускорили темпы адаптации животных. Она приводит в пример размер клюва у некоторых видов австралийских попугаев, который увеличился с 1871 года уже на 10%. Также биологи зафиксировали изменения у европейских мышей и масковых бурозубок - у них увеличились конечности и другие части тела.

Фото: iStock
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Что касается людей, то у них из-за потепления увеличится выработка меланина - пигмента, который "отвечает" за цвет кожи, волос и глаз. Его будет больше, а значит, и внешность людей должна стать темнее.

Согласно исследованию Кембриджского университета, которое цитирует Sasapost, климат изменит также размеры тела и мозга человека. Согласно анализу окаменелостей со всего мира, средний размер человеческого тела и мозга постоянно колебался - холод их увеличивал в размерах, а тепло, наоборот, уменьшало. Исследователи предполагают, что из-за нынешнего глобального потепления тело и мозг человека вновь станут меньше. Более того ,в Кембридже уверены, что люди столкнутся с проблемами памяти, речи, трудностями в обучении и снижением мозгового кровообращения.

Общество Наука

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