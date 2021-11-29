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29.11.2021 03:28
Рубрика: Власть

Утверждена новая методика определения уровня жизни населения

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 270(8621)
В России появилось новое понятие, которое будет использоваться для определения числа молообеспеченных граждан, которым требуется поддержка государства, - "граница бедности".

Накануне правительство утвердило порядок определения "границы бедности" в целом по России и по каждому региону. Теперь Росстат при расчете показателя "уровень бедности" вместо прожиточного минимума, который сейчас устанавливается в зависимости от медианного дохода, будет использовать новый показатель - "граница бедности".

Фото: iStock
Госдума одобрила увеличение МРОТ до 13 890 рублей

Начальное ее значение, как пояснили журналистам в Минтруде России, который и разработал методику, устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины. Это прожиточный минимум за IV квартал 2020 года. Теперь этот показатель будет ежеквартально увеличиваться на уровень инфляции. "Граница бедности" будет рассчитываться на федеральном уровне ежеквартально. Регионы же будут устанавливать ее ежегодно.

С 2021 года начала действовать новая модель расчета прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ). И если ранее в основе их расчета использовалась так называемая продовольственная корзина, то теперь среднедушевой медианный доход и медианная заработная плата. Это уже позволило поднять размер и прожиточного минимума, и минимальной оплаты труда. Так, с 1 января 2022 года МРОТ в России составит 13 890 руб. По решению президента Владимира Путина индексация составит более 8%. Прожиточный же минимум вырастет на 8,6% - до 12 654 руб.

Но из-за роста цен глава государства внес коррективы в федеральный бюджет на 2022-2024 годы. А до этого президент поручил минтруду обеспечить сопоставимость данных об уровне бедности предыдущих периодов, когда прожиточный минимум рассчитывался на основе потребительской корзины, с данными, когда прожиточный минимум рассчитывается исходя из соотношения с медианным доходом. Чтобы можно было увидеть, насколько снижаются доходы россиян из-за роста инфляции.

С 1 января 2022 года МРОТ в России составит 13 890 рублей, а прожиточный минимум - 12 654 рубля

Как отмечает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, главное новшество разработанной минтрудом методики в том, что теперь будет более полный учет так называемой потребительской инфляции. "Эта дополнительная функция, чтобы помимо динамики среднедушевого медианного дохода учитывалась и инфляция, что позволит более четко оказывать помощь населению", - подчеркивает Сафонов. Когда высокая инфляция будет "съедать доходы" населения, уровень бедности будет повышаться. "Тогда государство сможет увеличить и помощь наиболее нуждающимся", - добавляет эксперт. А станет ли больше бедных в стране, покажут темпы роста медианного дохода и уровень инфляции. Проще говоря: смогут ли доходы граждан обгонять рост цен.

12,1 процента составила доля россиян, которые живут за чертой бедности, по данным Росстата во втором квартале 2021 года
Власть Работа власти Правительство Минэкономразвития Росстат

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