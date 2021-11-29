Новости

Песков заявил об отсутствии подготовки саммита Путина и Зеленского 14:28
Песков заявил о надежде на разговор Путина и Байдена до конца года 14:22
Вывозной рейс могут организовать для россиян в ЮАР 14:20
В Арктике за год убрали более 1,5 тысячи тонн отходов 14:19
Песков рассказал о дальнейших шагах РФ в связи с появлением штамма "омикрон" 14:10
ВС: Иностранные инвесторы выигрывают в России 89 процентов споров 14:10
В московском метро запустили тематический поезд "Путешествие по России" 14:01
В Алтайском крае после страшного ДТП учителям запретили подвозить детей 13:56
Мишустин поручил обеспечить ввоз препарата для лечения детей с эпилепсией 13:53
Минтранс: Ситуация с задержками грузов на Дальнем Востоке близка к разрешению 13:50
В России введен акциз на жидкую сталь 13:49
Умер актер и режиссер, народный артист СССР Владимир Наумов 13:43
В Минэнерго допустили рост тарифов на электроэнергию для майнеров 13:41
В Хакасии военные медики оказали помощь 3 тысячам больных COVID-19 13:37
Распределены первые 500 млрд рублей на инфраструктурные кредиты для регионов 13:25
На Москву надвигается ливневый циклон "Бенедикт" 13:11
Названы десять самых популярных удаленных профессий 13:03
Прощание с Александром Градским пройдет 1 декабря 12:59
Владелец "Листвяжной" выплатил семьям шахтеров более 100 млн рублей 12:55
Лукашенко: Запад использует мигрантов для сдерживания белорусской армии 12:41
Путин назвал Градского ярким и неординарным человеком 12:40
В Подмосковье повысят зарплаты работникам системы здравоохранения 12:39
Путин встретится с президентом Вьетнама 30 ноября 12:38
Назван возможный рост цен от введения новых экологических платежей 12:18
Лукашенко: На границу подкинули тело погибшего беженца 12:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
29.11.2021 14:19
Рубрика: Власть

В Арктике за год убрали более 1,5 тысячи тонн отходов

Текст: Дмитрий Гончарук

Более 1,5 тысячи тонн отходов собрали в 2021 году участники федерального проекта "Чистая Арктика". Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Фото: Александр Емельяненков/РГ
В Арктике открылась вакансия наблюдателя за погодой за 200 тысяч рублей

На совещании в Совете Федерации 29 ноября министр отметил, что одним из приоритетных направлений арктической повестки стала очистка территории от опасных следов хозяйственной деятельности, объем которых оценивается в миллионы тонн.

"За 2021 год в рамках проекта "Чистая Арктика" в арктических регионах страны было собрано больше 1500 тонн отходов - бочек с топливом, покрышек, пластика, древесины. Цифра впечатляет. В понятных объемах она сопоставима с весом железнодорожного состава из почти двух десятков полностью загруженных полувагонов. Примерно такое же количество отходов ежемесячно производит население небольшого российского города численностью около 45 тысяч человек", - рассказал Чекунков.

С июля в проекте приняли участие больше 2200 волонтеров, каждый собрал в среднем более 680 кг мусора. Загрязнения устраняли в Мурманской и Архангельской областях, в Красноярском крае и Якутии, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Республиках Коми и Карелия.

"Заявки на участие подали больше 3000 человек. Все они вошли в большой добровольческий резерв уже на следующий год", - добавил глава Минвостокразвития.

Глава проектного офиса проекта Андрей Нагибин рассказал о том, что надзорные органы не разрешали вести работы волонтерам на природоохранных территориях. Он попросил профильное ведомство проработать этот вопрос.

Фото: photoxpress
Глобальное потепление наступает на арктическое побережье России

До 20 января сенаторы вместе с представителями профильных министерств проведут мониторинг законодательства в сфере ликвидации накопленного вреда в регионах Арктики, сообщила вице-спикер Совфеда Галина Карелова.

"Нужно выстроить план, дорожную карту, серьезно поработать, чтобы была не только подготовка волонтеров к следующему сезону, но и было все сделано с точки зрения развития нормативной базы, совершенствования законодательства", - подчеркнула она.

Власть Работа власти Регионы Общество Экология Правительство Минвостокразвития

Главное сегодня

Президент подписал закон о едином налоговом платеже для бизнеса
В Центре Гамалеи призвали не паниковать из-за "омикрон"-штамма
Путин поручил не допустить в России последствия энергодефицита в ЕС
Китайские инвесторы подали иск против Украины в гаагский суд из-за "Мотор Сич"
В Кузбассе число пострадавших при взрыве на шахте увеличилось до 92
Госдума приняла новый бюджет
Песков назвал крайний срок пресс-конференции Путина