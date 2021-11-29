В Арктике за год убрали более 1,5 тысячи тонн отходов

Более 1,5 тысячи тонн отходов собрали в 2021 году участники федерального проекта "Чистая Арктика". Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

На совещании в Совете Федерации 29 ноября министр отметил, что одним из приоритетных направлений арктической повестки стала очистка территории от опасных следов хозяйственной деятельности, объем которых оценивается в миллионы тонн.

"За 2021 год в рамках проекта "Чистая Арктика" в арктических регионах страны было собрано больше 1500 тонн отходов - бочек с топливом, покрышек, пластика, древесины. Цифра впечатляет. В понятных объемах она сопоставима с весом железнодорожного состава из почти двух десятков полностью загруженных полувагонов. Примерно такое же количество отходов ежемесячно производит население небольшого российского города численностью около 45 тысяч человек", - рассказал Чекунков.

С июля в проекте приняли участие больше 2200 волонтеров, каждый собрал в среднем более 680 кг мусора. Загрязнения устраняли в Мурманской и Архангельской областях, в Красноярском крае и Якутии, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Республиках Коми и Карелия.

"Заявки на участие подали больше 3000 человек. Все они вошли в большой добровольческий резерв уже на следующий год", - добавил глава Минвостокразвития.

Глава проектного офиса проекта Андрей Нагибин рассказал о том, что надзорные органы не разрешали вести работы волонтерам на природоохранных территориях. Он попросил профильное ведомство проработать этот вопрос.

До 20 января сенаторы вместе с представителями профильных министерств проведут мониторинг законодательства в сфере ликвидации накопленного вреда в регионах Арктики, сообщила вице-спикер Совфеда Галина Карелова.

"Нужно выстроить план, дорожную карту, серьезно поработать, чтобы была не только подготовка волонтеров к следующему сезону, но и было все сделано с точки зрения развития нормативной базы, совершенствования законодательства", - подчеркнула она.