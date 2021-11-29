В Австрии планируют штрафовать за отказ от вакцинации

В Австрии будут штрафовать тех, кто откажется прививаться от коронавируса. Как отмечают местные СМИ, такое положение содержится в проекте закона о введении обязательно вакцинации от COVID-19, которое разрабатывает правительство страны. Официально он будет представлен только через неделю, но местные журналисты уже смогли получить к нему доступ.

Как пишет Die Presse, отказникам грозит штраф в размере 3600 евро, а за отказ его уплатить можно будет попасть за решетку на четыре месяца. Для тех, кто дважды проигнорирует уведомление властей о необходимости пройти вакцинацию от коронавируса, штраф увеличится в два раза - до 7200 евро.

Предполагается, что обязательной вакцинная станет с февраля следующего года. Это требование будет распространятся на всех жителей Австрии за некоторыми исключениями. Так, под действие закона не подпадут те, для кого прививка противопоказана по медицинским соображениям (то есть представляет угрозу жизни и здоровью, что должно быть подтверждено врачом), беременные женщины и дети в возрасте до 12 лет.

Чтобы закон вступил в силу, его должны одобрить обе палаты парламента Австрии.

Ранее планы правительства ввести обязательную вакцинацию вызвали массовые акции протеста. Одна из манифестаций прошла на следующий день после того, как власти Австрии объявили о введении всеобщего локдауна из-за коронавируса.

Между тем австрийские медики бьют тревогу по поводу ситуации с коронавирусом. Большое количество тяжелых случаев означает, что система может быть легко перегружена, предупреждают врачи.

Тем временем в Австрии был выявлен первый случай заражений новым штаммом "омикрон" - у путешественника, вернувшегося из Африки. Есть еще около 30 подозрительных случаев.