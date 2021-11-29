В Берлине зажгли свечи, чтобы привлечь внимание к ситуации на границе Польши

Шесть тысяч зеленых огней - зеленый свет для мигрантов - были зажжены на площади перед бундестагом в Берлине. Так в неправительственной организации Seebrucke ("Причал") хотят привлечь внимание властей к катастрофической ситуации на границе Польши и Беларуси.

По словам организаторов акции, там, на рубежах "закрытой" Европы, уже погибли более 17 мигрантов, а с приближением зимы их число может вырасти в разы. На сайте организации даны советы, как сделать свой зеленый огонек, чтобы присоединиться к акции.

Желающим предлагают купить зеленую лампочку и осветить одну из комнат, поставить на окно лампу, накрытую зеленым пакетом, зажечь на балконе зеленую новогоднюю гирлянду. Корреспондент Deutsche Welle Амиен Эссиф, побывал на границе со стороны Евросоюза. Он пришел к выводу, что голод и жажда, а также переохлаждение, которым подвержены мигранты, прячущиеся в польских лесах - это не злополучная случайность, обусловленная режимом ЧП. "Это часть стратегии", - написал он в своем репортаже из Польши. Назначение польских пропускных пунктов и в том, чтобы "не дать местным жителям помочь мигрантам выжить на этой нейтральной полосе".

И если в ситуации миграционного кризиса на Средиземном море "ни СМИ, ни гражданскому обществу не запрещали предпринимать попытки выяснить, что происходит на самом деле, и оказать помощь", то в Польше надеяться можно только на человечность местных жителей, по ночам зажигающих в домах зеленые огни.