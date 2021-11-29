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В центре "Сириус" пройдут ключевые события Года науки и технологий

29.11.2021 / 16:03
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
С 8 по 10 декабря в Парке науки и искусства "Сириус" состоятся ключевые события Года науки и технологий - Конгресс молодых ученых и Церемония закрытия Года науки и технологий.

Деловая программа Конгресса объединит более 3 тысяч ученых со всей страны.

В форуме "Наука будущего - наука молодых" приняли участие более 100 мировых ученых

Здесь пройдет диалог между ведущими российскими учеными, студентами и аспирантами с представителями высокотехнологичных предприятий и руководителями органов государственной власти. В рамках Конгресса будут рассмотрены актуальные вопросы научно-технологического развития, поддержки молодых ученых и развития ключевых направлений Стратегии научно-технологического развития России.

На форуме пройдет более 90 дискуссий, сессий, круглых столов, лекций и пленарных заседаний по пяти тематическим трекам: "Год науки и технологий", "Управление и инвестиции", "Взаимодействие и кооперация", "Инфраструктура и среда" и "Кадры и человеческий капитал".

В рамках трека "Год науки и технологий" состоится 10 пленарных сессий по направлениям, которые стали темами месяцев Года науки и технологий: "Новая медицина", "Освоение космоса", "Обеспечение безопасности: новые вызовы и угрозы", "Новые производственные технологии и материалы", "Связанность территорий и освоение пространства", "Климат и экология", "Генетика и качество жизни", "Энергетика будущего", "Искусственный интеллект", "Человек, природа, общество и технологии".

Помимо круглых столов и пленарных заседаний ведущие ученые, в том числе руководители лабораторий, созданных в рамках программы "мегагрантов", проведут цикл встреч и лекций.

Участие в открытых встречах с учеными примут представители высокотехнологичного бизнеса, в частности, Сергей Куликов ("Роснано"), Андрей Очеретный (Сбербанк), с также глава минобнауки РФ Валерий Фальков, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, председатель комитета Госдумы Думы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.

В обсуждениях примут участие руководители ведущих вузов, кураторы, наставники и победители специализации "Наука" конкурса управленцев "Лидеры России" и другие.

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Фото: Константин Завражин/РГ

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