В Дании представители церкви и власти поспорили из-за COVID-паспортов

В Дании в понедельник вступил в силу закон об обязательном наличии COVID-паспорта на рабочем месте, а также на любых мероприятиях, где собирается более 100 человек. Это ограничение в том числе затрагивает и богослужения в церквях, вход куда отныне стал открыт только для тех, кто имеет COVID-паспорта.

Как сообщает информагентство Nyheder.DR, данный закон сильно возмутил представителей церкви Дании. Они считают, что ограничение на посещение церковных служб является битвой с тысячелетней историей и противоречит ключевым церковных принципам. Министр культуры, спорта и церкви Ане Халсбое-Йоргенсен со своей стороны указала на то, что благодаря новым ограничениям большинство верующих смогут безопасно и спокойно посещать церкви и исповедовать свою веру.

Между тем

Штамм коронавируса "Омикрон" обнаружен у двух человек в Дании, которые недавно прибыли из Южной Африки. Их поместили на карантин.