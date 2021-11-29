В Египте выявлен первый случай заражения штаммом "омикрон"

Новый штамм коронавируса "омикрон" добрался до Египта. Как передает ТАСС, первый случай заражения им был выявлен у пассажира, прибывшего из ЮАР через Эфиопию.

Как проинформировали в международном аэропорту Каира, "заболевший переведен в один из столичных карантинных госпиталей".

Минздрав Египта, в свою очередь, опроверг сообщения о пассажире из ЮАР, зараженном новым штаммом. Всем прибывающим из стран, расположенных на юге Африки, был сделан ПЦР-тест, передает РИА Новости.

В связи с появлением нового штамма многие страны мира ужесточили санитарные меры, где-то было отменено авиасообщение с Южной Африкой. Египет также приостановил прямое сообщение с ЮАР. Во всех портах и аэропортах прибывающих их ЮАР, Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии и Эсватини в обязательном порядке проверяют на коронавирус при помощи экспресс-тестов.

Стоит отметить, что в Египте сейчас в разгаре четвертая волна коронавируса. Ежедневно выявляется почти тысяча новых случаев. Всего с начала пандемии в стране зарегистрированы более 355 тысяч случаев заболевания COVID-19.

Штамм "омикрон" был обнаружен в начале ноября на юге Африки. Как заявили в ВОЗ, они имеет большое число мутаций, что вызывает обеспокоенность.